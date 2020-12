Stasera in tv 3 dicembre 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 3 dicembre 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, giovedì 3 dicembre 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di giovedì 3 dicembre 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti ignoti

21:25 – Io, Una giudice popolare al Maxiprocesso

Questa sera su Rai 1 va in onda la docufiction Io, una giudice popolare al Maxiprocesso. È la vigilia di Natale del 1985 quando Francesca, insegnante che si divide tra scuola e famiglia, riceve una telefonata: è stata sorteggiata come giudice popolare del Maxiprocesso indetto dallo Stato contro Cosa Nostra. Attraverso i suoi occhi assistiamo al racconto di una pagina cruciale della storia della nostra Repubblica.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – FBI

Questa sera su Rai 2 va in onda la nuova puntata di FBI.

Trama: La senatrice candidata alla Presidenza, Valerie Caldwell, è bersaglio di un’auto-bomba. Maggie e Omar si mettono alla c accia dell’attentatore e cercano di capire i motivi per cui la donna è presa di mira.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Che Succ3de?

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Qui e adesso

Questa sera su Rai 3 va in onda dal Teatro Sistina in Roma, per l’occasione diventato studio televisivo, “Qui e adesso” non sarà solo il tradizionale spettacolo televisivo, ma lo spettacolo mentre si fa lo spettacolo. La formula è chiara e con una novità assolutamente irrituale: un docu-show che racconterà Massimo Ranieri e i suoi amici artisti mentre condividono la scena con racconti di vita, emozioni e talento.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Dritto e rovescio

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Dritto e rovescio.

STASERA IN TV 3 DICEMBRE 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:30 – Striscia la Notizia

21:20 – Harry Potter e il Calice di Fuoco

Questa sera su Canale 5 va in onda il film Harry Potter e il calice di fuoco.

Trama: Harry Potter, al suo quarto anno, viene selezionato dal Calice di Fuoco per rappresentare Hogwarts al torneo di Triwizard, in cui le varie scuole si sfidano in gare di magia. Durante il torneo, però, si presenta Lord Voldemort.

GUIDA TV 3 DICEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

19:50 – Dr. House

20:40 – C.S.I.

21:20 – Le Iene Show

Questa sera su Italia 1 va in onda una nuova puntata de Le Iene Show.

PROGRAMMI 3 DICEMBRE 2020: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e mezzo

21:15 – Piazzapulita

Questa sera su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita.

PROGRAMMI TV 3 DICEMBRE 2020: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:25- Guess my age

20:55 – Calcio UEFA Europa League Az Alkmaar – Napoli

Su Tv8 questa sera va in onda la partita Az Alkmaar-Napoli.

NOVE

20:20 – Deal with it – Stai al gioco

21:25 – Diverso da chi?

Questa sera sul Nove va in onda il film Diverso da chi?

Trama: In una città del nord viene eletto un sindaco gay a cui gli affiancano una vice molto perbenista. I due prima litigano poi finiscono a letto.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – Debt collector

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Debt collector.

Trama: Scott Adkins in un action ambientato nel mondo della malavita. Un esattore esperto di arti marziali viene coinvolto da un cliente in una situazione inaspettata e complicata.

SKY UNO

20:10 – Alessandro Borghese 4 ristoranti

21:15 – X Factor 2020 – Live

Su Sky Uno questa sera è in programma una puntata di X Factor 2020.

