Stasera in tv 29 ottobre 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 29 ottobre 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, giovedì 29 ottobre 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di giovedì 29 ottobre 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti ignoti

21:25 – Doc – Nelle tue mani

Questa sera su Rai 1 va in onda una nuova puntata di Doc – Nelle tue mani.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – FBI

Questa sera su Rai 2 va in onda una nuova puntata di FBI.

Trama: L’F.B.I. viene incaricata di proteggere il Generale El-Masri, capo della Polizia Segreta egiziana, durante il suo soggior no a New York, dove riceverà un trapianto di cuore…

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Tutto su mia madre

20:45 – Un posto al sole

21:20 – 1989 – La svolta

Questa sera su Rai 3 va in onda in prima tv il film 1989 – La svolta.

Trama: Saskia Strong, agente che fa il doppio gioco, è in difficoltà quando la Germania dell’Est si avvia verso il crollo. La su esistenza è organizzata in ogni aspetto dal servizio segreto della Stasi, vive a Berlino Ovest, è sposata con l’americano Richard, con cui ha due figli e ha un lavoro presso l’ambasciata americana per conto della Cia, nella tana del nemico. Qualcosa di inaspettato arriva però a cambiare le carte in tavola: la caduta del muro di Berlino. Saskia desidererebbe lasciarsi il passato alle spalle ma dello stesso avviso non sembra il leggendario agente della Cia Jeremy Redman, pronto a svelare la sua doppia identità.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Dritto e rovescio

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Dritto e rovescio.

STASERA IN TV 29 OTTOBRE 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Striscia La Notizia

21:20 – Chi vuol essere milionario

Questa sera su Canale 5 va in onda la puntata di Chi vuol essere milionario.

GUIDA TV 29 OTTOBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

19:50 – Dr. House

20:40 – C.S.I.

21:15 – Le Iene Show

Questa sera su Italia 1 va in onda un’altra puntata de Le Iene Show.

PROGRAMMI 29 OTTOBRE 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e mezzo

21:15 – Piazzapulita

Questa sera su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita.

PROGRAMMI TV 29 OTTOBRE 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25- Guess my age

21:30 – Calcio UEFA Real Sociedad vs Napoli

Su Tv8 questa sera va in onda la partita di UEFA, Real Sociedad vs Napoli.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15- District 9

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film District 9 con Sharlto Copley.

Trama: Johannesburg: un virus sconosciuto scatena la guerra fra esseri umani e una comunita’ di alieni confinati in un ghetto.

SKY UNO

20:10 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti

21:05 – The Jackal Replay

21:15 – X Factor

Su Sky Uno questa sera è in programma il Live di X Factor.

