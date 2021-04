Stasera in tv 29 aprile 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Un passo dal cielo 6

Questa sera su Rai 1 va in onda Un passo dal cielo 6.

Trama: Dafne e Christoph sono costretti ad affrontare i nodi del proprio rapporto, dopo che un giovane scalatore allievo di Christoph viene accusato della morte della sua fidanzata. Francesco e Vincenzo dovranno entrare in punta di piedi nel rapporto tra padre e figlia, se vorranno ottenere la verità che cercano.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Anni 20

Questa sera su Rai 2 va in onda il programma Anni 20. Servizi, reportage, storie, interviste ed inchieste sui temi di attualità politica, economica e sociale, del decennio appena cominciato a partire da fatti, storie, vicende e realtà dimenticate o nascoste…

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Via Dei Matti n°0

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Amore criminale

Questa sera su Rai 3 va in onda la trasmissione Amore criminale. Dare voce alle famiglie delle vittime e ricordare le donne uccise. E’ questo lo scopo della nuova serie di Amore Criminale. Sei nuove puntate che vogliono essere occasione di sensibilizzazione e denuncia su un tema importante e delicato qual è la violenza di genere. Alla conduzione Veronica Pivetti, volto e voce della trasmissione. La novità di questa edizione è l’inserimento di un nuovo racconto in cui saranno protagonisti gli orfani di femminicidio.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – DRITTO E ROVESCIO

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Dritto e rovescio. Torna l’appuntamento con l’approfondimento giornalistico di Rete 4, prodotto da Videonews e condotto da Paolo Del Debbio. Al centro del programma, l’attualità politico-economica del Paese raccontata dai suoi protagonisti.

STASERA IN TV 29 APRILE 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – la voce dell’insofferenza

21:20 – L’ISOLA DEI FAMOSI

Questa sera su Canale 5 va in onda l’Isola dei Famosi 2021. Ilary Blasi conduce la nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Seguiamo le vicende dei naufraghi vip alle prese con la lotta per la sopravvivenza privati di ogni tipo di comodità.

GUIDA TV 29 APRILE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:24 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE

21:20 – Transformers 4

Questa sera su Italia 1 va in onda il film Transformers 4 – L’era dell’estinzione.

Trama: Quattro anni dopo l’ultima grande battaglia tra i robot che ha lasciato l’umanità sconcertata, un meccanico (Mark Wahlberg) e sua figlia (Nicola Peltz) scoprono qualcosa che attira l’attenzione di un paranoico ufficiale governativo (Kelsey Grammer) e di nuovi e vecchi Transformers, pronti a minacciare ancora una volta la Terra.

PROGRAMMI 29 APRILE 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Piazzapulita

Questa sera su La7 va in onda Piazzapulita di Corrado Formigli.

PROGRAMMI TV 29 APRILE 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:30 – Europa League live

Su Tv8 questa sera va in onda in diretta l’Europa League.

NOVE

20:30 – Deal With It – Stai al gioco

21:25 – Attacco al potere

Questa sera sul Nove va in onda Attacco al potere.

Trama: Mike Banning (Gerard Butler) è un agente dei servizi segreti che ha perso lavoro ed onore, ritenuto responsabile della morte accidentale della first lady. Quando la Casa Bianca è attaccata da un gruppo di terroristi nord-coreani, Mike si reca di sua spontanea volontà sul posto per dimostrare con i fatti di essere l’unico uomo che può salvare la vita del Presidente (Aaron Eckhart) e il futuro della nazione stessa.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Cash

Stasera su Sky Cinema Uno va in onda il film Cash.

Trama: Per vendicare la morte del fratello Cash decide di rubare ai responsabili una valigia piena di diamanti. Per raggiungere il suo obiettivo organizza una sofisticata quanto elegante truffa.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia – Il campionato del mondo

21:15 – Cinque ragazzi per me

Su Sky Uno questa sera è in programma la seconda puntata di Cinque ragazzi per me.

