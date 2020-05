Stasera in tv 28 maggio 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 28 maggio 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, giovedì 28 maggio 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di giovedì 28 maggio 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti

21:25 – Vivi e lascia vivere

Questa sera su Rai 1 va in onda la sesta puntata della nuova fiction Vivi e lascia vivere con Elena Sofia Ricci.

Trama: In ospedale tutta la famiglia è in ansia per la salute di Giovanni. Toni nel suo nascondiglio viene a sapere dell’incidente di Giovanni e decide di rischiare pur di rivedere il ragazzo, al quale si è legato come a un figlio. Renato riparte, mentre Laura incontra qualcuno che le fa uno spaventoso ricatto.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Morte sulla scogliera

Questa sera su Rai 2 va in onda Morte sulla scogliera, film tedesco poliziesco del 2018.

Trama: Il capo della polizia Kessler indaga su un caso spinoso, a quattro anni dall’omicidio di una studentessa. Il presunto suicidio di un uomo, Jacob, si complica quando si scopre che non vi è traccia della moglie e della figlioletta. L’unico componente della famiglia che viene rintracciato è il figlio, Yom.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Palestre di vita

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Air Force One

Questa sera su Rai 3 va in onda il film Air Force One, con Harrison Ford e Gary Oldman.

Trama: Dopo una visita ufficiale a Mosca alcuni terroristi si infiltrano nell’aereo presidenziale e durante il volo prendono in ostaggio l’equipaggio. Il presidente riesce a nascondersi nel vano bagagli e da li cerca da solo di sgominare i dirottatori che intanto hanno richiesto a Washington che il loro capo venga liberato.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Diritto e Rovescio

Su Rete 4 va in onda l’appuntamento con Diritto e Rovescio, condotto da Paolo Del Debbio.

STASERA IN TV 28 MAGGIO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Striscia la notizia

21:20 – Femmine contro maschi

Su Canale 5 stasera va in onda il film Femmine contro maschi, divertente commedia di Fausto Brizzi, con Francesca Inaudi, Luciana Littizzetto, Claudio Bisio, Nancy Brilli, Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Serena Autieri.

Trama: Sequel di Maschi contro Femmine scontri e incontri tragicomici tra la realtà maschile e quella femminile. In questo capitolo vengono approfondite le storie dei personaggi che erano in secondo piano nel film precedente.

GUIDA TV 28 MAGGIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:25 – Hunger Games: Il canto della rivolta – Parte 2

Su Italia 1 questa sera va in onda il film Hunger Games: Il canto della rivolta – Parte 2, cult di fantascienza con protagonista Jennifer Lawrence.

Trama: Katniss Everdeen ha accettato il suo ruolo di Ghiandaia Imitatrice, icona della ribellione, e si rende conto che non deve più combattere solo per la sopravvivenza, ma per il futuro della nazione. Con l’intera Panem in guerra totale, Katniss affronta il Presidente Snow per la resa dei conti finale. Insieme ai suoi più cari amici – inclusi Gale, Finnick e Peeta – Katniss va in missione con la squadra del Distretto 13, rischiando la vita per liberare i cittadini di Panem e attentare alla vita del Presidente Snow, sempre più intenzionato a distruggerla. Le trappole mortali, i nemici e le scelte morali che aspettano Katniss la metteranno alla prova più di qualsiasi arena in cui abbia mai combattuto negli Hunger Games.

PROGRAMMI 28 MAGGIO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Piazzapulita

Questa sera su La 7 è in programmazione una puntata di Piazzapulita.

PROGRAMMI TV 28 MAGGIO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – The Impossible

Su Tv8 questa sera va in onda il film The Impossible, pellicola drammatica del 2012.

Trama: Natale 2004. Maria e Henry si trovano in vacanza insieme ai tre figli nelle paradisiache spiagge della Thailandia. Mentre si riprendono ai bordi della piscina dalla notte di festeggiamenti appena trascorsa, la famiglia è costretta a fare i conti con lo tsunami, una montagna d’acqua che invade ogni cosa, trascinando via tutto ciò che incontra. Durante la loro lotta per la sopravvivenza, si accorgeranno di come la popolazione locale, nonostante il dolore e la disperazione, abbia conservato il coraggio, la gentilezza e la compassione che da sempre la caratterizza.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – Il grande salto

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Il grande salto, commedia di e con Giorgio Tirabassi. Nel cast anche Ricky Memphis.

Trama: Rufetto e Nello non ne combinano una giusta: a 50 anni non hanno né un lavoro né una casa, anche perché sono appena usciti di prigione dopo aver scontato quattro anni per una rapina andata a male, tanto per cambiare. Ma la lezione non sembra essere servita poiché Rufetto cerca di organizzare un nuovo colpo, e non uno normale, uno che consenta ai due amici di svoltare e compiere finalmente “il grande salto”. Sua moglie Anna e suo figlio Luca invece vorrebbero solo fare una vita normale e poter lasciare la casa dei genitori di lei, che detestano Rufetto considerandolo un fannullone portatore di guai. Del resto sembra che siano i guai a cercare Rufetto e Nello, tant’è che quest’ultimo si convince che il loro karma sia particolarmente infausto. E vista la quantità di sventure che i due si tirano addosso c’è quasi da dargli ragione.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Prima TV

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma una nuova puntata di Alessandro Borghese – 4 ristoranti.

