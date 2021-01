Stasera in tv 28 gennaio 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 28 gennaio 2021? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, giovedì 28 gennaio 2021? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di giovedì 28 gennaio 2021:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Che Dio ci aiuti 6

Questa sera su Rai 1 va in onda una nuova puntata di Che Dio ci aiuti 6. Suor Angela è una suora sui generis, scorretta e bizzarra, mamma insostituibile per le ragazze del convento, focolare domestico di una famiglia allargata e molto movimentata. Quando il convento viene trasformato in un convitto con tanto di bar, Suor Angela entra in contatto con persone di vario genere, dando loro una mano a scoprire verità e a risolvere i piccoli, grandi problemi quotidiani.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:05 – Calcio: Coppa Italia 2020-2021 Napoli-Spezia

Questa sera su Rai 2 va in onda la sfida di Coppa Italia Napoli-Spezia.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Che succ3de?

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Operation finale

Questa sera su Rai 3 va in onda il film Operation finale.

Trama: Nel 1960 viene individuato in Argentina, nelle campagne circostanti Buenos Aires, un uomo che sembra essere Adolf Eichmann, l’architetto della “soluzione finale”.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – DRITTO E ROVESCIO

Su Rete 4 torna Dritto e rovescio.

STASERA IN TV 28 GENNAIO 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – la voce dell’insofferenza

21:21 – Rocketman

Questa sera su Canale 5 va in onda in prima tv il film Rocketman. Il piccolo Reggie (Taron Egerton) mostra subito un’innata propensione alla musica e nonostante lo scarso entusiasmo del padre, ottiene una borsa di studio all’Accademia Reale. Da adolescente, dopo un primo tour come pianista in un complesso soul, inizia a scrivere canzoni sue. Una volta cambiato il nome in Elton John e stretto un sodalizio artistico con un autore di testi, Bernie Taupin (Jamie Bell), il giovane sbarca in America. Il successo è immediato, esplosivo, e proietta Elton nell’empireo delle star del rock. Le difficoltà legate alla sua vita privata però, lo porteranno presto ad abusare di alcool e droghe.

GUIDA TV 28 GENNAIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:24 – C.S.I. MIAMI – IL TESTIMONE

21:20 – La pupa e il secchione

Questa sera su Italia 1 va in onda la nuova edizione de La pupa e il secchione. Pupe, secchioni e viceversa convivono in una villa e competono a coppie per scambiarsi il proprio sapere e migliorarsi a vicenda, allo scopo di vincere il premio finale. In ogni puntata prove di cultura generale, abilità fisica e conoscenza reciproca determinano la classifica e l’eliminazione.

PROGRAMMI 28 GENNAIO 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Piazzapulita

Questa sera su La7 va in onda una puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento di Corrado Formigli.

PROGRAMMI TV 28 GENNAIO 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:30 – Guess My Age

21:30 – Limitless

Questa sera su Tv8 va in onda il film Limitless. Grazie a un farmaco Eddie Morra diventa super intelligente, ad un tratto le sue capacità di concentrazione e di ricordare le cose diventano illimitate, esattamente come le possibilità che gli si prospettano, ma tutto ha un prezzo.

NOVE

20:30 – Deal With It – Stai al gioco

21:30 – Godzilla

Questa sera sul Nove va in onda il film Godzilla.

Trama: Diversi eventi catastrofici stanno sconvolgendo diverse parti del mondo . Durante le indagini per scoprire la causa di tanta distruzione viene fatta una scoperta sconcertante e inaspettata: delle orme gigantesche hanno tracciano un sentiero lungo migliaia di chilometri tra la foresta di Panama, i villaggi di Thaiti e le spiagge giamaicane. Nick, il responsabile del gruppo di scienziati che lavorano su questa inquietante scoperta, ritiene che quelle orme appartengano ad una bestia di dimensioni enormi riprodottasi in seguito alla dispersione di materiale genetico proveniente da un rettile esposto alle radiazioni di un test atomico. Quando il mostro viene localizzato, si sta ormai dirigendo verso New York, e Manhattan è la prima sua vittima designata.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Charlie’s Angels

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Charlie’s Angels.

Trama: Le Charlie’s Angels hanno sempre messo a disposizione le loro abilità di investigazione e di security e ora l’agenzia Townsend si sta espandendo a livello internazionale con le donne più intelligenti, coraggiose e addestrate di tutto il pianeta: varie squadre di “Angeli”, guidate ciascuna da un Bosley, si fanno carico dei più difficili lavori in tutto il mondo. Quando un giovane ingegnere vuota il sacco su una pericolosa tecnologia, gli “Angeli” entrano in azione mettendo a rischio le loro vite per la salvezza di tutti.

SKY UNO

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:15 – MasterChef Italia

Su Sky Uno questa sera è in programma una nuova puntata di Masterchef 10.

