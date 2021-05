Stasera in tv 27 maggio 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 27 maggio 2021? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, giovedì 27 maggio 2021? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di giovedì 27 maggio 2021:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Ulisse: Il piacere della scoperta

23:40 – Porta a Porta

Questa sera su Rai 1 va in onda una nuova puntata di Ulisse: Il piacere della scoperta, con Alberto Angela. Il quarto appuntamento di questo inedito ciclo di puntate racconta la vita di San Francesco e Santa Chiara: due ragazzi destinati a ereditare gli onori del loro stato sociale ma che si accorgeranno che quel modo di vivere non li soddisfa e sceglieranno una strada nuova: la loro.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:05 – Serie B – Finale Play off

Questa sera su Rai 2 va in onda la finale del playoff di Serie B tra Venezia e Cittadella. Chi salirà in Serie A?

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Nuovi Eroi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Amore criminale

Questa sera su Rai 3 va in onda il programma Amore criminale condotto da Veronica Pivetti.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – DRITTO E ROVESCIO

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Dritto e rovescio condotto da Paolo Del Debbio.

STASERA IN TV 27 MAGGIO 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – la voce dell’insofferenza

21:21 – Buongiorno, mamma!

Questa sera su Canale 5 va in onda la serie con Raoul Bova Buongiorno, mamma!

Trama: La famiglia Borghi attraversa un momento davvero complicato: Guido è costretto a spiegare ai figli il suo legame con Miriam, mentre Sole si trasferisce dai nonni. Anche Agata è sempre più distante: forse i suoi sospetti su Guido hanno un reale fondamento. Mentre nel passato Maurizia è nuovamente incinta e mette Anna e Guido in serie difficoltà, nel presente un pericolo ancora più grande si avvicina per mano di Colaprico. Sole è ancora ferita da quello che è successo. Jacopo sembra pronto ad accettare l’inaspettata richiesta di Greta, mentre Francesca non sa da dove ripartire. Ma una maledizione ancora più grande arriva con Colaprico che stavolta sembra avere tutti gli elementi per incastrare Guido. Agata intanto scopre che la verità è ben diversa da quel che ha sempre creduto e affonda le radici in un lontano passato…

GUIDA TV 27 MAGGIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:24 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – LA NOTTE DELLA BOXE

21:20 – Una notte da leoni

Questa sera su Italia 1 va in onda il film Una notte da leoni.

Trama: Doug si sposa e per la sua ultima notte da celibe decide di andare a Las Vegas con i suoi amici, con loro viene anche Alan futuro cognato. Il mattino seguente Doug è sparito e gli altri tre sono storditi da un pesante dopo sbornia. La stanza d’albergo è distrutta e dentro un armadio c’è un bambino e dentro il bagno una tigre. I tre non si ricordano cosa sia successo ma hanno poco tempo per ritrovare Doug e capire cosa è successo, intanto scoprono che Alan, per rendere più divertente la serata, ha messo della droga nelle loro birre.

PROGRAMMI 27 MAGGIO 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Piazzapulita

Questa sera su La7 va in onda Piazzapulita, il programma di Corrado Formigli.

PROGRAMMI TV 27 MAGGIO 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

21:30 – I delitti del BarLume – Tana Libera tutti

23:15 – Tomb Raider

Su Tv8 questa sera va in onda un episodio de I delitti del BarLume.

Trama: Una misteriosa scomparsa mette in subbuglio il Pasquali e i vecchini, chiusi in casa per il lockdown.

NOVE

20:20 – Deal With It – Stai al gioco – 1^TV

21:35 – Sei giorni sette notti

Questa sera sul Nove va in onda il film Sei giorni sette notti.

Trama: Quinn è uno scontroso pilota che vive una vita fin troppo tranquilla in un arcipelago tropicale trasportando merci su un vecchio aeroplano. Un giorno incontra Robin, pignola redattrice di una rivista newyorchese che si trova in vacanza con il suo fidanzato. Dovendo recarsi a Tahiti Robin chiede a Quinn di accompagnarla. Ma nel corso del viaggio i due sono costretti ad un atterraggio di fortuna su un’isola deserta.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

19:35 – Twist

21:15 – Rogue – Missione ad alto rischio

Trama: Una piccola unità di soldati mercenari viene ingaggiata dal governatore di un paese africano per salvare la figlia rapita da un’organizzazione terroristica. L’operazione, però, non va come dovrebbe e il gruppo di militari si ritrova in una fattoria abbandonata, usata un tempo dai bracconieri di leoni. Nonostante le apparenze, un felino si muove ancora nei paraggi, complicando la già non facile posizione dell’unità.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel

Su Sky Uno questa sera è in programma una puntata di Bruno Barbieri – 4 Hotel.

