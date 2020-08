Stasera in tv 27 agosto 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 27 agosto 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, giovedì 27 agosto 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di giovedì 27 agosto 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1 TELEGIORNALE

20:30 – Techetechetè

21:25 – Un passo dal cielo

Questa sera su Rai 1 va in onda un episodio della fiction Un passo dal cielo, con Terence Hill.

Trama: Pietro trova nel bosco una ragazza, Ania, priva di sensi e che ha perso la memoria. Un grande mistero avvolge la figura di Ania che si infittisce ancora di più quando davanti agli occhi di Pietro qualcuno le spara.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Festival di Castrocaro

Questa sera su Rai 2 va in onda Castrocaro, il Festival di giovani esordienti che verranno giudicati dai giurati e verrà poi eletto il vincitore. Giuria composta da Bugo, Maria Antonietta, Riccardo Zanotti, Taketo Gohara, Gli “Arteteca”.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Vox populi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Hudson e Rex

Questa sera su Rai 3 va in onda una nuova puntata della serie Hudson e Rex.

Trama: Il presidente di un importante network televisivo viene trovato morto a causa di uno shock anafilattico. La moglie è convinta che si tratti di un omicidio e chiama Charlie, ma la prima sospettata è proprio lei, che risulta essere stata sposata altre due volte, rimanendo vedova pochi mesi dopo il matrimonio. Ma Charlie non è convinto della sua colpevolezza e con le sue indagini arriverà alla verità.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – The Butler – Un maggiordomo alla Casa Bianca

Su Rete 4 va in onda il film The Butler.

Trama: Per oltre tre decenni, Cecil Gaines (Forest Whitaker) lavora come capo maggiordomo alla Casa Bianca, servendo sei differenti presidenti degli Stati Uniti, tra cui Dwight D. Eisenhower (Robin Williams), John F. Kennedy (James Marsden) e Richard Nixon (John Cusack). Lavorando a stretto contatto con i capi di stato più influenti al mondo, Cecil Gaines è testimone diretto delle trasformazioni radicali della storia americana che, più di una volta, ha contribuito ad ispirare.

STASERA IN TV 27 AGOSTO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Paperissima Sprint

21:20 – Zelig

Su Canale 5 stasera va in onda in replica Zelig. Claudio Bisio e Vanessa Incontrada conducono una irresistibile edizione di Zelig con tanti comici, ospiti e momenti esilaranti.

GUIDA TV 27 AGOSTO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:20 – Chicago Med

Questa sera su Italia 1 va in onda una nuova puntata della serie Chicago Med.

Trama: Ava Bekker cerca in ogni modo di impedire a Connor di lasciare per sempre il Chicago Med. Ethan riceve notizie scioccanti su sua sorella.

PROGRAMMI 27 AGOSTO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

Questa sera su La 7 è in programmazione l’approfondimento di In Onda, con Luca Telese e David Parenzo.

PROGRAMMI TV 27 AGOSTO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 – Attacco glaciale

Su Tv8 questa sera va in onda il film Attacco glaciale.

Trama: L’inverno sta arrivando – Un eclissi solare provoca una tempesta ghiacciata sulla Terra. La catastrofica catena di eventi darà inizio ad una nuova era glaciale.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – Finché giudice non ci separi

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Finché giudice non vi separi.

Trama: Francesca Inaudi in una commedia sul tema della separazione. Tre amici cercano di consolare Massimo, in crisi per il divorzio. La situazione precipita quando la vicina bussa alla porta.

SKY UNO

20:45 – Bruno Barbieri 4 Hotel

21:15 – Bruno Barbieri 4 Hotel

Su Sky Uno questa sera è in programma una nuova puntata di Bruno Barbieri 4 Hotel.

