Stasera in tv 26 novembre 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 26 novembre 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, giovedì 26 novembre 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di giovedì 26 novembre 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti ignoti

21:35 – Rita Levi-Montaccini

Questa sera su Rai 1 va in onda il film Rita Levi-Montaccini.

Trama: Nel 1986 Rita Levi-Montalcini riceve il premio Nobel, il più alto riconoscimento per la sua lunga carriera di scienziata. Ma qualcosa le manca: la scoperta del fattore di accrescimento nervoso, per cui ha ricevuto la prestigiosa onorificenz,a non ha ancora trovato una applicazione clinica. L’incontro con una giovane violinista, che rischia la cecità, porta la scienziata davanti a una scelta difficile: rifugiarsi nella fama o rimettersi in gioco, accettando il rischio di un fallimento?.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – FBI

Questa sera su Rai 2 va in onda la nuova puntata di FBI.

Trama: La squadra F.B.I. è alle prese con il rapimento di un bambino, figlio di una blogger i cui follower diventano tutti possibili sospettati.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Che Succ3de?

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Diego Maradona

Questa sera su Rai 3 va in onda il film Diego Maradona, con l’introduzione di Massimo Ranieri.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Dritto e rovescio

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Dritto e rovescio.

STASERA IN TV 26 NOVEMBRE 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:30 – Striscia la Notizia

21:20 – Harry Potter

Questa sera su Canale 5 va in onda il film di Harry Potter.

GUIDA TV 26 NOVEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

19:50 – Dr. House

20:40 – C.S.I.

21:20 – Le Iene Show

Questa sera su Italia 1 va in onda una nuova puntata de Le Iene Show.

PROGRAMMI 26 NOVEMBRE 2020: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e mezzo

21:15 – Piazzapulita

Questa sera su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita.

PROGRAMMI TV 26 NOVEMBRE 2020: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:25- Guess my age

20:55 – Calcio UEFA Europa League

Su Tv8 questa sera va in onda la partita Cluj vs Roma.

NOVE

20:20 – Deal with it – Stai al gioco

21:25 – Cambio moglie

Questa sera sul Nove va in onda una nuova puntata di Cambio moglie.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – Brooklyn’s Finest

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Brooklyn’s Finest.

Trama: I destini di tre detective si intrecciano durante un pericoloso blitz antidroga

SKY UNO

20:10 – Alessandro Borghese 4 ristoranti

21:15 – X Factor 2020

Su Sky Uno questa sera è in programma una puntata di X Factor 2020.

