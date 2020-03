Stasera in tv 26 marzo 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 26 marzo 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, giovedì 26 marzo 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di giovedì 26 marzo 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:35 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Doc – Nelle tue mani

Questa sera su Rai 1 va in onda una nuova fiction dal titolo Doc – Nelle tue mani, con Luca Argentero.

Trama: La vita del professor Andrea Fanti, brillante primario di Medicina Interna, è sconvolta quando il padre di un paziente morto nel reparto gli spara un colpo alla testa. Andrea sopravvive allo sparo, ma perde la memoria degli ultimi dodici anni di vita. Quando si risveglia fatica a riconoscere i suoi colleghi e la sua famiglia.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Vendetta finale

Questa sera su Rai 2 va in onda il film Vendetta finale, con Antonio Banderas.

Trama: Frank Valera è un uomo di successo, un brillante avvocato con una splendida famiglia, che però trascura per i suoi impegni di lavoro. Una notte l’uomo riceve la visita della polizia che lo informa che la moglie e la bambina sono state uccise in un sospetto tentativo di furto. Inizialmente Frank si lascia trascinare in un vortice autodistruttivo fatto di alcol e incontri clandestini di MMA. Poi, quando il caso relativo all’omicidio viene archiviato senza aver trovato un colpevole, decide di rimboccarsi le maniche e mettersi in proprio sulle tracce degli assassini.

Il trailer:

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Chi l’ha visto?

Questa sera su Rai 3 torna la storica trasmissione Chi l’ha visto? condotta da Federica Sciarelli.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Dritto e rovescio

Su Rete 4 va in onda un nuovo appuntamento con Dritto e rovescio, condotto da Paolo Del Debbio.

STASERA IN TV 26 MARZO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Striscia la notizia

21:20 – Quo vado

Su Canale 5 stasera appuntamento con uno dei film campione d’incassi di Checco Zalone, Quo vado.

Trama: Checco è un ragazzo che ha realizzato tutti i sogni della sua vita. Voleva vivere con i suoi genitori evitando così una costosa indipendenza e c’è riuscito, voleva essere eternamente fidanzato senza mai affrontare le responsabilità di un matrimonio con relativi figli e ce l’ha fatta, ma soprattutto, sognava da sempre un lavoro sicuro ed è riuscito a ottenere il massimo: un posto fisso nell’ufficio provinciale caccia e pesca. Con questa meravigliosa leggerezza Checco affronta una vita che fa invidia a tutti.

Un giorno però tutto cambia. Il governo vara la riforma della pubblica amministrazione che decreta il taglio delle province. Convocato al ministero dalla spietata dirigente Sironi, Checco è messo di fronte a una scelta difficile: lasciare il posto fisso o essere trasferito lontano da casa. Per Checco il posto fisso è sacro e pur di mantenerlo accetta il trasferimento. Per metterlo nelle condizioni di dimettersi, la dottoressa Sironi lo fa girovagare in diverse località italiane a ricoprire i ruoli più improbabili e pericolosi ma Checco resiste eroicamente a tutto. La Sironi esausta rincara la dose e lo trasferisce al Polo Nord, in una base scientifica italiana col compito di difendere i ricercatori dall’attacco degli orsi polari. Proprio quando è sul punto di abbandonare il suo amato posto fisso, Checco conosce Valeria, una ricercatrice che studia gli animali in via d’estinzione e s’innamora perdutamente di lei. Inizia così un’avventura fantastica nella quale Checco scoprirà un nuovo mondo, aprendo la sua piccola esistenza a orizzonti lontanissimi.

Trailer:

GUIDA TV 26 MARZO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:25 – Next

Su Italia 1 questa sera va in onda il film Next, con Nicolas Cage e Julianne Moore.

Trama: Cris Johnson ha la facoltà di prevedere il futuro prossimo, e per questo è perseguitato dal governo che vuole carpire il funzionamento di questa sua capacità. Per sfuggirgli, Cris assume l’identità di Frank Cadillac, e si trasferisce a Las Vegas dove lavora come mago. Ma le sua abilità sono necessarie per sventare un piano terroristico.

Trailer:

PROGRAMMI 26 MARZO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Piazzapulita

Questa sera su La 7 è in programmazione una puntata di Piazzapulita con Corrado Formigli.

PROGRAMMI TV 26 MARZO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – La notte dei record

Su Tv8 questa sera va in onda La notte dei record con Enrico Papi. Pathos e adrenalina sono alla base del nuovo show targato Tv8, La notte dei record. Alla guida del programma c’è Enrico Papi che, in cinque imperdibili puntate, ha il compito di presentare ed interagire con i protagonisti accomunati da un unico obiettivo: dimostrare in pochi minuti, o addirittura secondi, di essere i migliori al mondo.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema – Il Cinemaniaco

21:15 – Dredd – Il giudice dell’Apocalisse

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Dredd – Il giudice dell’Apocalisse.

Trama: Karl Urban e Lena Headey nella fedele trasposizione action del fumetto cult. Il giustiziere di Mega City One indaga su un delitto avvenuto nel quartiere di Ma-Ma, la regina della droga.Karl Urban e Lena Headey nella fedele trasposizione action del fumetto cult. Il giustiziere di Mega City One indaga su un delitto avvenuto nel quartiere di Ma-Ma, la regina della droga.

Il trailer:

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia Ep. 19

21:15 – Family Food Fight

Questa sera su Sky Uno va in onda un nuovo episodio del cooking show Family Food Fight.

