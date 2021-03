Stasera in tv 25 marzo 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 25 marzo 2021? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, giovedì 25 marzo 2021? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di giovedì 25 marzo 2021:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Italia-Irlanda del Nord

Questa sera su Rai 1 va in onda la partita di qualificazioni dei Mondiali 2022 Italia-Irlanda del Nord.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Anni 20

Questa sera su Rai 2 va in onda una puntata del nuovo programma, Anni 20.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Che succ3de?

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Il quinto dell’Inferno

Questa sera su Rai 3 va in onda la lettura di Roberto Benigni del quinto canto dell’Inferno della Commedia. In occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Raitre ripropone, riveduta e corretta, la memorabile interpretazione del quinto canto dell’Inferno ad opera di Roberto Benigni. È uno dei canti più famosi della Divina Commedia e rappresenta uno dei momenti più commoventi dell’intera opera, quello in cui il Vate incontra Paolo Malatesta e Francesca da Polenta. La potenza narrativa del testo si fonde con la potenza della recitazione e della mimica dell’attore toscano.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – DRITTO E ROVESCIO

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Dritto e rovescio.

STASERA IN TV 25 MARZO 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – la voce dell’insofferenza

21:21 – L’isola dei famosi

Questa sera su Canale 5 va in onda una nuova puntata del reality L’isola dei famosi.

GUIDA TV 25 MARZO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:24 – C.S.I. MIAMI – PRESUNTO COLPEVOLE

21:20 – La fabbrica di cioccolato

Questa sera su Italia 1 va in onda il film La fabbrica di cioccolato.

Trama: Remake con Johnny Deep dell’omonimo film. Alcuni ragazzi vincono un “giro turistico” all’interno della fantastica fabbrica di cioccolatto di Willy Wonka.

PROGRAMMI 25 MARZO 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Piazzapulita

Questa sera su La7 va in onda Piazzapulita, il programma di Corrado Formigli.

PROGRAMMI TV 25 MARZO 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Madame

Su Tv8 questa sera va in onda il film Madame.

Trama: Anne (Toni Collette) e Bob (Harvey Keitel) sono una ricca coppia americana. Per dare nuova linfa al loro matrimonio ormai in crisi decidono di trasferirsi nella loro residenza nella romantica Parigi. Mentre sta organizzando una cena particolarmente esclusiva per alcuni, sofisticati, amici la padrona di casa si rende conto che a tavola ci saranno 13 commensali. In preda al panico Anne convince la sua fedele domestica Maria (Rossy de Palma) a travestirsi da misteriosa nobildonna spagnola per pareggiare i numeri a tavola. Ma, complici un po’ di vino e una conversazione piacevole e divertente, scatta la scintilla tra Maria e il broker d’arte inglese (Michael Smiley). Questo amore appena nato manderà Anne su tutte le furie portandola al punto di escogitare un piano per distruggerlo.

NOVE

20:30 – Deal With It – Stai al gioco – 1^TV

21:25 – Cambio moglie – 1^TV

Questa sera sul Nove va in onda in prima tv, Cambio moglie.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Mississipi Grind

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Mississipi Grind.

Trama: Caduto in disgrazie e costretto a fronteggiare le difficoltà economiche, Gerry fa squadra con un carismatico giocatore di poker di nome Curtis nel tentativo di cambiare il suo destino. Insieme, i due partono per un viaggio attraverso il sud degli Stati Uniti con la speranza di riavere indietro cio’ che hanno perso.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – Family Food Fight

Su Sky Uno questa sera è in programma Family Food Fight. Sei famiglie differenti per cultura e tradizioni si sfidano in alcune prove a tempo in un serrato meccanismo a eliminazione. A valutarli Antonino Cannavacciuolo, Joe e Lidia Bastianich.

