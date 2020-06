Stasera in tv 25 giugno 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 25 giugno 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, giovedì 25 giugno 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di giovedì 25 giugno 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti

21:25 – Che Dio ci aiuti

Questa sera su Rai 1 va in onda Che Dio ci aiuti, fiction in replica con protagonista Elena Sofia Ricci.

Trama: Mentre Suor Angela cerca di salvare una bambina che sembra essere vittima della sua stessa madre, Maria chiede aiuto a Nico per affrontare il padre, ma qualcosa va storto e Nico si ritrova al ballo scolastico con Ginevra.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Made in Sud

Questa sera su Rai 2 va in onda Made in Sud, lo show comico con Stefano De Martino e Fatima Trotta. Nuovo appuntamento con comici già affermati accanto ad artisti al loro esordio in tv, provenienti da tutta Italia.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Geo

20:30 – Last cop

21:20 – Ogni cosa è illuminata

Questa sera su Rai 3 va in onda Ogni cosa è illuminata, con Camila Raznovich.

Camila Raznovich e i suoi ospiti provano a “illuminare” un futuro che, specie negli ultimi tempi, si dimostra più che mai imprevedibile. Ogni cosa è illuminata racconta i grandi temi dei nostri tempi come ecologia, tecnologia, cultura, sostenibilità, evoluzione della società, del costume, e di tutto ciò che ruota intorno al percorso dell’evoluzione umana.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Dritto e Rovescio

Su Rete 4 va in onda l’appuntamento con Dritto e Rovescio, condotto da Paolo Del Debbio.

STASERA IN TV 25 GIUGNO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Striscia la notizia

21:20 – Tu si que vales

Su Canale 5 stasera va in onda una puntata di Tu si que vales, lo show in replica con maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari, Rudi Zerbi e Sabrina Ferilli.

GUIDA TV 25 GIUGNO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:30 – L’incredibile Hulk

Su Italia 1 questa sera va in onda il film L’incredibile Hulk, pellicola del 2008 con Edward Norton.

Trama: È grosso, verde e inca..to! Chi è? Lo scienziato Bruce Banner è impegnato a trovare una soluzione al suo enorme problema: la contaminazione da raggi gamma che lo porta a trasformarsi occasionalmente nell’incontenibile e rabbioso essere verde dalla smisurata forza. Si è così costretto a vivere in perenne esilio dal suo mondo e dalla donna che ama, Betty Ross (Liv Tyler), anche perché deve nascondersi da chi gli dà la caccia per studiarlo, neutralizzarlo e carpire il segreto della sua forza: il generale Thunderbolt Ross (William Hurt) che ha ingaggiato anche Emil Blonsky (Tim Roth), un soldato del KGB, ben attrezzato e pronto a tutto, persino a farsi iniettare un siero che dovrebbe dargli forza e poteri speciali. Qualcosa va però storto e Blonsky si trasforma a sua volta in un mostro mutante, Abominio. Banner si trova così di fronte a un dilemma: decidere se continuare a essere Hulk e combattere Abominio o trovare la propria personale salvezza a scapito di quella della collettività.

PROGRAMMI 25 GIUGNO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Chernobyl

Questa sera su La 7 è in programmazione in prima tv in chiaro la serie HBO Chernobyl.

Trama: Durante un test, il reattore numero 4 della centrale nucleare ucraina di Chernobyl, situata a pochi chilometri di distanza dal confine con la Bielorussia, esplode, sparando in aria una quantità incredibile di materiale radioattivo. Mentre i tecnici e gli ingegneri del turno di notte cercano di stabilizzare la situazione e di capire l’entità dei danni, i vigili del fuoco intervengono per spegnere l’incendio. Non molto lontano da lì, a Pryp’jat’ – la cittadina-dormitorio situata a soli tre chilometri di distanza sorta proprio per i lavoratori della centrale e per le loro famiglie -, migliaia di persone assistono a quello spettacolo tanto affascinante quanto letale. Poche ore dopo, il professor Valery Legasov (Jared Harris) – il primo vicedirettore dell’Istituto Kurcatov per l’Energia Atomica, uno dei più stimati chimici sovietici di quegli anni – riceve una telefonata dal Cremlino: farà parte della commissione d’inchiesta sull’incidente nucleare più terribile della Storia, il Disastro di Chernobyl.

PROGRAMMI TV 25 GIUGNO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 105

21:30 – Destinazione matrimonio

Su Tv8 questa sera va in onda il film Destinazione matrimonio, pellicola del 2018 con Winona Ryder e Kneanu Reevees.

Trama: Lindsay (Winona Rider) e Frank (Keanu Reeves) si incontrano per puro caso ad un matrimonio. Sono due perfetti sconosciuti ma presto scoprono di non essere così tanto estranei, di avere molto in comune: odiano la sposa, lo sposo, il matrimonio, tutti gli invitati e perfino loro stessi. Pur avendo lo stesso livello di irritabilità e di sdegno verso il mondo, al di là di questa fitta nuvola d’esasperazione, basta poco per realizzare di essere attratti l’un l’altro.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – Robin Hood – L’origine della leggenda

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Robin Hood – L’origine della leggenda, film d’azione sul celebre personaggio che rubava ai ricchi per dare ai poveri.

Trama: La leggenda di Robin Hood, il paladino degli oppressi, è stata accolta dalla cultura popolare che l’ha raccontata in letteratura, nel cinema, nei fumetti e non solo.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Prima TV

Su Sky Uno questa sera è in programma una nuova puntata di Alessandro Borghese – 4 ristoranti.

