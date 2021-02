Stasera in tv 25 febbraio 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 25 febbraio 2021? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, giovedì 25 febbraio 2021? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di giovedì 25 febbraio 2021:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

0:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Che Dio ci aiuti 6

Questa sera su Rai 1 va in onda la partita il la penultima puntata della serie tv, Che Dio ci aiuti 6.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Robin Hood – L’origine della leggenda

Questa sera su Rai 2 va in onda una nuova puntata di Robin Hood – L’origine della leggenda

Trama: Al ritorno dalle Crociate in Terra Santa, Robin di Loxley scopre che l’intera contea di Nottingham è dominata dalla corruzione. L’ingiustizia e la povertà in cui vive il suo popolo lo spingono così ad organizzare un’audace rivolta contro la potente Corona d’Inghilterra. Ma per farlo ha bisogno di un mentore: un abile quanto sprezzante comandante conosciuto durante la guerra. Grazie a lui, il temerario Robin diventerà il leggendario Robin Hood e, forse, cercherà anche di riconquistare un amore che credeva perduto…

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Che succ3de?

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Lui è peggio di me

Questa sera su Rai 3 va in onda la storica trasmissione Lui è peggio di me con Giorgio Panariello e Marco Giallini.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – DRITTO E ROVESCIO

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Dritto e rovescio.

STASERA IN TV 25 FEBBRAIO 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – la voce dell’insofferenza

21:21 – CHE BELLA GIORNATA

Questa sera su Canale 5 va in onda il film Che bella giornata con Checco Zalone.

Trama: Checco, security di una discoteca della Brianza, sogna di fare il carabiniere ma viene respinto al colloquio. Grazie alla raccomandazione di uno zio presso il vescovo di Milano, si ritrova a lavorare come addetto alla sicurezza del Duomo. Qui conosce Farah, una ragazza araba che si finge studentessa di architettura per avvicinare la Madonnina, ai piedi della quale medita in realta’ di depositare una bomba per vendicare l’uccisione della sua famiglia.

GUIDA TV 25 FEBBRAIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:35 – C.S.I. MIAMI – LEGITTIMA DIFESA

21:31 – LA PUPA E IL SECCHIONE E VICEVERSA

Questa sera su Italia 1 va in onda il programma La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021.

PROGRAMMI 25 FEBBRAIO 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Piazzapulita

Questa sera su La7 va in onda Piazzapulita di Corrado Formigli.

PROGRAMMI TV 25 FEBBRAIO 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:30 – UEFA Europa League Prepartita – Sedicesimi Ritorno Live

20:55 – UEFA Europa League Milan – Stella Rossa (Sedicesimi Ritorno) Live

Su Tv8 questa sera va in onda la partita di Europa League tra Milan e Stella Rossa, valida per i sedicesimi di finale della competizione. Si parte dal 2-2 dell’andata.

NOVE

20:30 – Deal With It – Stai al gioco – 1^TV

21:25 – Il contadino cerca moglie – 1^TV

Questa sera sul Nove va in onda Il contadino cerca moglie

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Una festa esagerata

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Una festa esagerata.

Trama: Vincenzo Salemme dirige e interpreta una spassosa commedia con un cast eccezionale. Un geometra organizza una festa per i 18 anni della figlia, ma un ‘imprevisto’ rischia di rovinare tutto.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia Ep. 19

21:15 – MasterChef Italia Ep. 21 Prima TV

Su Sky Uno questa sera è in programma Masterchef 10 con la penultima puntata. Chi andrà in finale?

