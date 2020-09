Stasera in tv 24 settembre 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 24 settembre 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, giovedì 24 settembre 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di giovedì 24 settembre 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1 TELEGIORNALE

20:30 – Techetechetè

21:25 – Nero a metà

Questa sera su Rai 1 torna l’appuntamento con Nero a metà, la fiction in onda con la seconda stagione e la terza puntata.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Amore, cucina e curry

Questa sera su Rai 2 va in onda il film Amore, cucina e curry.

Trama: Hassan Kadam e la sua famiglia si trasferiscono dalla nativa India al pittoresco villaggio di Saint-Antonin-Noble-Val, nel sud della Francia. La famiglia Kadam vuole aprire un ristorante indiano, la Maison Mumbai, a pochi metri di distanza dal classico ristorante francese, premiato anche dalla guida Michelin, di Madame Mallory. La donna inizia a far guerra al ristorante indiano, finché la passione di Hassan per l’alta cucina francese e l’aiuto cuoco di Madame Mallory, Marguerite, lo porteranno a trovare una combinazione tra le due culture e cucine. Il suo talento non passera’ inosservato e alla fine la stessa madame Mallory prenderà Hassan sotto la sua protezione.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Tutto su mia madre

20:45 – Un posto al sole

21:20 – La truffa dei Logan

Questa sera su Rai 3 va in onda in prima tv il film La truffa dei Logan.

Trama: Jimmy Logan, ex quarterback con una gamba offesa, e Clyde Logan, veterano dell’Iraq senza un braccio, decidono di organizzare una rapina. Separato dalla consorte e licenziato dal boss l’uno, single con pub l’altro, i Logan vivono nell’America rurale, collezionano una sfortuna eterna e perpetuano una maledizione familiare. Ma quella superstizione, esemplificata dal corso disastroso delle loro esistenze, diventa la loro chance: una buona copertura (chi accuserebbe mai due storpi?) e una buona occasione (giunti a questo punto, i Logan non hanno niente da perdere).

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Dritto e Rovescio

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Dritto e Rovescio.

STASERA IN TV 24 SETTEMBRE 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Paperissima Sprint

21:00 – Bayern Monaco-Siviglia

Su Canale 5 va in onda in diretta la Supercoppa europea, Bayern Monaco-Siviglia.

GUIDA TV 24 SETTEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

19:50 – Dr. House

20:40 – C.S.I.

21:30 – Chicago Med

Questa sera su Italia 1 va in onda una nuova puntata di Chicago Med.

Trama: Un fuoristrada si abbatte su un mercatino e travolge la folla. tra i passanti ci sono anche Maggie e Natalie, che si rendono conto immediatamente della gravità della situazione e iniziano con fatica a soccorrere i feriti e a constatare i decessi. il conducente del veicolo viene trasportato in ospedale in stato di incoscienza, ma al suo risveglio emerge un’orribile verità: l’uomo ha compiuto quel gesto estremo di proposito, per uccidere delle persone di colore. tra le vittime c’è una ragazza idonea alla donazione degli organi, ma inizialmente sua madre si rifiuta di dare il consenso all’espianto perché vuole essere certa che il cuore della giovane non venga donato proprio a un razzista.

PROGRAMMI 24 SETTEMBRE 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e mezzo

21:15 – Piazzapulita

Questa sera su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita.

PROGRAMMI TV 24 SETTEMBRE 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Guess my age

21:30 – Ex – Amici come prima

Su Tv8 questa sera va in onda il film Ex – Amici come prima.

Trama: Diverse storie raccontano come la vita di ognuno possa essere stravolta dall’incontro con un ex. Un politico (Vincenzo Salemme), appena eletto al parlamento europeo e pressato da una moglie rapace (Tosca D’Aquino), pensa solo a trarre beneficio economico dal suo nuovo status ma l’incontro con una premier balcanica (Natasha Stefanenko) cambia ogni suo prospettiva. Una donna (Veronika Logan) in procinto di separarsi dal marito (Alessandro Gassman) ricorre a un’avvocatessa (Anna Foglietta) che, nonostante ce l’abbia a morte con l’altro sesso, finisce con l’innamorarsi dell’uomo. Un banchiere (Enrico Brignano), appena sposatosi con una collega (Teresa Mannino), in aeroporto incontra una ex fidanzata mancata (Liz Solari) e, rendendosi conto che lei prova qualcosa nei suoi confronti, nega di avere una moglie e si finge libero. Una ragazza (Gabriella Pession), appena lasciata dal terzo fidanzato, ricorre alle sedute di un analista (Ricky Memphis) per cui, invece, perde la testa a dispetto del proposito di non interessarsi più agli uomini.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

19:40 – Il ladro di giorni

21:15- Attacco a Mumbai

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Attacco a Mumbai.

Trama: L’inferno del terrorismo in un infuocato dramma tratto da una storia vera, con Armie Hammer e Dev Patel. Nel novembre 2008 un gruppo di jihadisti armati sbarca a Mumbai per compiere una serie di attentati in vari punti della città e prendere d’assalto un storico albergo di lusso.

SKY UNO

20:10- Alessandro Borghese 4 Ristoranti

21:15 – X-Factor 1^TV

Su Sky Uno questa sera è in programma la nuova edizione di X-Factor.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Potrebbero interessarti Stasera in tv mercoledì 23 settembre 2020, programmi e film: Temptation Island, Ulisse, Mare fuori Stasera in tv martedì 22 settembre 2020, programmi e film: Imma Tataranni, Un’ora sola vi vorrei, Chi vuol essere milionario? Stasera in tv lunedì 21 settembre 2020, programmi e film: Porta a Porta, Grande Fratello Vip, Boss in incognito