Stasera in tv 24 dicembre 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 24 dicembre 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, giovedì 24 dicembre 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di giovedì 24 dicembre 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

19:20 – Dalla Basilica di San Pietro Santa Messa di Natale celebrata da Papa Francesco

21:00 – Speciale a Sua immagine Messaggio Natalizio dei Vescovi Italiani

21:10 – TELEGIORNALE

21:30 – Heidi

Questa sera su Rai 1 va in onda il film del 2015 Heidi.

Trama: Chi non conosce Heidi e le sue caprette e il suo caro nonno? Basato sul personaggio creato da Johanna Spyri ecco la versione cinematografica più recente (2015) di questo classico.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Alla ricerca di Dory

Questa sera su Rai 2 va in onda il film Alla ricerca di Dory.

Trama: Dory vive felicemente presso la barriera corallina insieme a Nemo e Marlin. Quando Dory ricorda improvvisamente di avere una famiglia che forse la sta cercando, i tre decidono di partire per una straordinaria avventura attraverso l’oceano che li condurrà fino al prestigioso Marine Life Institute, in California: un acquario che è anche un centro di riabilitazione. Per riuscire a trovare sua madre e suo padre, Dory chiederà aiuto ai tre abitanti più stravaganti del posto.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Che Succ3de?

20:45 – Un posto al sole

21:20 –Festival del Circo di Montecarlo

Questa sera su Rai 3 va in onda il Circo di Montecarlo. L’arte circense è di scena nel Principato di Monaco. Il Festival internazionale del Circo di Monte Carlo è stato fondato nel 1974 da Ranieri III di Monaco, dal 2006 Stephanie di Monaco è la presidente del festival. Durante la manifestazione vengono assegnati i clown d’oro, d’argento e di bronzo agli artisti più meritevoli provenienti da tutte le parti del mondo.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – 7 spose per 7 fratelli

Su Rete 4 va in onda il film 7 spose per 7 fratelli.

Trama: I sette fratelli Pontipee vivono in una casa solitaria tra i monti, facendo i boscaioli e gli agricoltori: essendo rimasti orfani, sentono dolorosamente la mancanza di una donna che si occupi dell’azienda domestica.

STASERA IN TV 24 DICEMBRE 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:30 – Striscia la Notizia

21:20 – Concerto di Natale

Questa sera su Canale 5 va in onda il Concerto di Natale. Dall’Auditorium Conciliazione di Roma e con la partecipazione di star internazionali, Federica Panicucci conduce il Concerto di Natale a favore dell’emergenza Covid.

GUIDA TV 24 DICEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

19:50 – Dr. House

20:40 – C.S.I.

21:20 – Una poltrona per due

Questa sera su Italia 1 va in onda il classico film della Vigilia di Natale Una poltrona per due.

Trama: Due anziani soci fanno una scommessa: trasformare un barbone qualsiasi in manager di successo, e trasformare l’attuale manager di successo in un barbone. Dopo aver raccolto un ladruncolo truffatore che vive sulle strade i due incastrano il manager della loro impresa fino a farlo arrestare.

PROGRAMMI 24 DICEMBRE 2020: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e mezzo

21:15 – Le avventure di Tin Tin

Questa sera su La7 va in onda il film Le avventure di Tin Tin.

Trama: Tintin, giovane investigatore reporter sempre in compagnia del cane Milou, è affascinato dal racconto fantastico del capitano Haddock. L’uomo gli parla di un vecchio e misterioso tesoro custodito all’interno di una nave, appartenuta a un suo antenato e scomparsa quattro secoli prima in seguito all’assalto del terribile pirata Rackam il Rosso. I due decidono di mettersi sulle tracce dell’imbarcazione, oggetto d’interesse anche dei due strampalati detective gemelli Thompson e del diabolico magnate Ivan Ivanovitch Sakharine.

PROGRAMMI TV 24 DICEMBRE 2020: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:25- Guess my age

21:35 – Un Natale coi fiocchi

Su Tv8 questa sera va in onda il film Un Natale coi fiocchi.

Trama: Dopo 30 anni, Lino Fiocchi (Silvio Orlando) rivede l’ex amico Alex Morelli (Alessandro Gassman) in prossimità del Natale. Ingenuo poliziotto, Lino incontra Alex davanti a una banca mentre fa da palo per una rapina. Per giustificarsi, Alex gli fa credere di essere diventato ladro per mantenere la famiglia e il figlio malato. Lino si metterà in testa di redimerlo a tutti i costi, andando incontro al Natale più assurdo che entrambi abbiano mai vissuto.

NOVE

20:20 – Deal with it – Stai al gioco

21:25 – Porgi l’altra guancia

Questa sera sul Nove va in onda il film Porgi l’altra guancia

Trama: Stavolta Terence e Bud sono due missionari, Padre Pedro e Padre G, che aiuteranno una comunità indigena a combattere le prepotenze del solito signorotto locale.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – Trolls World Tour

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Trolls World Tour.

Trama: In un’avventura che li porterà ben oltre ciò che hanno da sempre conosciuto, Poppy e Branch scoprono che esistono ben sei diverse tribù di troll sparse in sei diverse terre, dedicate ognuna a un genere musicale diverso: funk, country, techno, classica, pop e rock. Barb, regina del regno del Rock, ha però in mente di distruggere tutti gli altri generi. Per tale ragione, i due con l’aiuto di vecchi e nuovi amici tenteranno di portare l’armonia in tutte le terre e trovare una soluzione per evitare che Barb distrugga tutti.

SKY UNO

20:10 – Bruno Barbieri 4 Hotel

21:15 – MasterChef Italia

Su Sky Uno questa sera è in programma la nuova stagione di MasterChef Italia

