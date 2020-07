Stasera in tv 23 luglio 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 23 luglio 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, giovedì 23 luglio 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di giovedì 23 luglio 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1 TELEGIORNALE

20:30 – Techetechetè

21:25 – Nessuno mi può giudicare

Questa sera su Rai 1 va in onda il film Nessuno mi può giudicare con Paola Cortellesi, Raoul Bova, Rocco Papaleo, Anna Foglietta.

Trama: Alice ha 35 anni, un figlio, una bella villetta ai Parioli, tre domestici in casa e – naturalmente – un marito, che pero’ muore tragicamente in un incidente. La sua fine segna la fine di tutto: senza piu’ soldi Alice non sa come fare. Ridotta sul lastrico decide cosi’ di intraprendere una nuova carriera: quella di escort.

Trailer:

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – 90° Gol Flash

21:45- Hawaii Five-0

Questa sera su Rai 2 va in onda una nuova puntata di Hawaii Five-0.

Trama: La Five-0 indaga su una pistola calibro 38 acquistata da un’adolescente, scoprendo che la stessa arma è collegata ad altri crimini e ha un inaspettato legame con il passato di McGarrett, Danny e Tani.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:40 – Geo – Vacanze Italiane

21:20 –In arte Patty Pravo

Questa sera su Rai 3 va in onda una nuova puntata di In Arte, questa volta dedicata a Patty Pravo.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – I Legnanesi – 70 voglia di ridere c’è

Su Rete 4 va in onda una nuova puntata de I Legnanesi – 70 voglia di ridere c’è.

STASERA IN TV 23 LUGLIO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Striscia la notizia

21:20 – Temptation Island

Su Canale 5 stasera va in onda una nuova puntata di Temptation Island.

GUIDA TV 23 LUGLIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:20 – Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie

Su Italia 1 questa sera va in onda il film Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie con Andy Serkis, Jason Clarke, Keri Russell, Gary Oldman, Kodi Smit-McPhee, Kirk Acevedo, Toby Kebbell, Enrique Murciano, Judy Greer.

Trama: Un numero sempre crescente di scimmie geneticamente evolute guidate da Caesar e’ minacciato da un gruppo di umani sopravvissuti dal devastante virus propagatosi un decennio prima. Dopo una breve e fragile pace, uomini e scimmie sono condotti sull’orlo di una guerra che determinera’ chi sara’ la specie dominante sulla Terra.

Trailer:



PROGRAMMI 23 LUGLIO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

Questa sera su La 7 è in programmazione la puntata prolungata di In Onda.

PROGRAMMI TV 23 LUGLIO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Il mistero di Ragnarok

Su Tv8 questa sera va in onda il film Il mistero di Ragnarok con Pal Sverre Valheim Hagen, Nicolai Cleve Broch, Bjorn Sundquist.

Trama: L’archeologo Sigurd Svenson, esperto in civiltà vichinga, si avventura nel Finnmark, al confine tra Norvegia e Russia, insieme al suo assistente e i suoi due figli, con lo scopo di trovare un antico tesoro vichingo.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – Men in Black: International

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Men in Black: International, il quarto capitolo della saga fanta-action con hris Hemsworth, Tessa Thompson, Liam Neeson ed Emma Thompson.

Trama: Molly corona il sogno di entrare nei MIB al fianco dell’Agente H.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – The Royals – Vizi e virtù 1^TV.

Su Sky Uno questa sera è in programma una nuova puntata di The Royals – Vizi e virtù.

