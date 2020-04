Stasera in tv 23 aprile 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 23 aprile 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, giovedì 23 aprile 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di giovedì 23 aprile 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti

21:25 – Vivi e lascia vivere

Questa sera su Rai 1 va in onda la prima puntata della nuova fiction Vivi e lascia vivere con Elena Sofia Ricci.

Trama: Laura Ruggiero ha una vita apparentemente tranquilla fino a quando non arriva la notizia della morte di suo marito Renato in un incendio. Da quel momento, si vede costretta a reinventare la sua esistenza e quella della sua famiglia, avviando una nuova impresa lavorativa tutta al femminile. Laura però porta dentro di sé anche un segreto che ha tenuto nascosto con tenacia e che, però, non smette di farla soffrire.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Di mamma ce n’è una sola

Questa sera su Rai 2 va in onda il primo appuntamento con il teatro napoletano a cura di Vincenzo Salemme. La prima opera in onda stasera si intitola Di mamma ce n’è una sola.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Baby Driver – Il genio della fuga

Questa sera su Rai 3 va in onda il film in prima tv Baby Driver.

Trama: Baby, così viene chiamato, è un giovane che alla guida di un’auto è in grado di compiere le più spericolate evoluzioni. Questa sua abilità viene sfruttata da Doc, un criminale dall’aspetto borghese, con il quale ha un conto aperto che deve saldare. Baby deve anche occuparsi dell’anziano invalido che lo ha fatto crescere e si sta innamorando della cameriera di un fast food. Ciò che ora vorrebbe poter fare e’ staccarsi dal ciclo continuo di rapine che Doc orchestra.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Diritto e Rovescio

Su Rete 4 va in onda l’appuntamento con Diritto e Rovescio, condotto da Paolo Del Debbio.

STASERA IN TV 23 APRILE 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Striscia la notizia

21:20 – Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare

Su Canale 5 stasera va in onda un nuovo film della saga Pirati dei Caraibi, Oltre ai confini del mare.

Trama: Dopo essere sfuggito alle guardie del re nel tentativo di liberare il vecchio compagno di mare Gibbs, Jack Sparrow si ritrova prigioniero sulla nave di Barbanera, grazie alla bella e inaffidabile figlia di quest’ultimo, Angelica, in passato sedotta e abbandonata da Jack stesso e ora a capo della ciurma di zombie del padre. Suo malgrado, Jack fa dunque rotta verso la Fontana della giovinezza, alleandosi con Barbossa che si finge al servizio della corona d’Inghilterra, ma che in realtà vuole vendicarsi di Barbanera, responsabile della gamba di legno che lo invalida. Per poter ottenere dalla fonte il suo beneficio, a pirati, soldati e corsari occorrono pero’ alcuni ingredienti di non facile reperimento: due antichi calici e una lacrima di sirena.

GUIDA TV 23 APRILE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:25 – Bus 657

Su Italia 1 questa sera va in onda il film Bus 657.

Trama: Un padre senza mezzi per pagare le cure del trattamento medico di cui necessita la figlia vede come ultima possibilità quella di unirsi con un avido collega per rapinare un casino. Poiché la situazione sfugge loro di mano, i due si ritrovano costretti a prendere in ostaggio il bus 657. Man mano che la situazione si aggrava, emerge come il dirottamento del bus non sia del tutto frutto del caso.

PROGRAMMI 23 APRILE 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Piazzapulita

Questa sera su La 7 è in programmazione una puntata di Piazzapulita.

PROGRAMMI TV 23 APRILE 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – La notte dei record – Gran finale

Su Tv8 questa sera va in onda il programma La notte dei record condotto da Enrico Papi il quale, in 5 imperdibili puntate, ha il compito di presentare ed interagire con i protagonisti accomunati da un unico obiettivo: dimostrare in pochi minuti, o addirittura secondi, di essere i migliori al mondo.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema – Il Cinemaniaco

21:15 – Furious – Gli ultimi guerrieri

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Furious, gli ultimi guerrieri con Ilya Malakov e Polina Chernyshova

Trama: Action sulla storia di una battaglia leggendaria. XIII secolo: i mongoli e il loro leader Batu Khan tengono sotto scacco gran parte del mondo. Finché non incontrano un gruppo di eroi russi.

SKY UNO

20:40 – 4 ristoranti – Speciale The Jackal

21:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

Questa sera su Sky Uno va in onda la nuova stagione di 4 ristoranti, il programma di Alessandro Borghese.

