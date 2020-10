Stasera in tv 22 ottobre 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Ma cosa c'è stasera in tv, mercoledì 22 ottobre 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di giovedì 22 ottobre 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Doc Nelle tue mani

Questa sera su Rai 1 torna una nuova puntata di Doc Nelle tue mani con Luca Argentero.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Seconda Linea

Questa sera su Rai 2 va in onda una nuova puntata di Seconda Linea, il programma di approfondimento di Rai 2.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:25 – Tutto su mia madre

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Tonya

Questa sera su Rai 3 va in onda in prima tv il film Tonya con Margot Robbie.

Trama: Tonya Harding non ha avuto un’infanzia facile e le cose non le sono andate meglio crescendo. Eppure, sebbene sofferente d’asma e forte fumatrice, da sempre e per sempre poco amata dai giudici di gara, che non la ritenevano all’altezza di un modello da proporre, la Harding e’ stata una grande pattinatrice, la seconda donna ad eseguire un triplo axel in una competizione ufficiale e tuttora una delle pochissime ad averne avuto il coraggio, tanto che il film di Gillespie, che racconta la sua ascesa e la sua caduta, ripercorrendo la sua biografia dai 4 ai 44 anni, ha dovuto supplire con effetti speciali, non trovando nessuna controfigura disposta o capace di farlo.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – Dritto e rovescio

Su Rete 4 torna l’appuntamento con Dritto e rovescio.

STASERA IN TV 22 OTTOBRE 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39- METEO.IT

20:40- STRISCINA LA NOTIZINA – la vocina dell’insofferenzina

21:20 – Chi vuol essere milionario

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Chi vuol essere milionario.

GUIDA TV 22 OTTOBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:18 – LE IENE SHOW

Questa sera su Italia 1 va in onda una nuova puntata de Le Iene Show. Alla conduzione Nicola Savino e Alessia Marcuzzi.

PROGRAMMI 22 OTTOBRE 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Piazzapulita

Questa sera su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita.

PROGRAMMI TV 22 OTTOBRE 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età

20:55 – Calcio – UEFA

Su Tv8 questa sera va in onda la partita di Europa League Celtic vs Milan.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 Pinocchio

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Pinocchio di Matteo Garrone.

Trama: Il povero Geppetto, per smorzare la propria solitudine, costruisce un burattino di legno che gli faccia da figlio. Per magia, la creaturina prende vita, desiderosa solo di diventare un bambino vero. Crescere, però, si dimostra un’ardua impresa.

SKY UNO

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate Padova

21:15 – X Factor

Su Sky Uno questa sera è in programma una nuova puntata di X Factor.

