Stasera in tv 21 maggio 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 21 maggio 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, giovedì 21 maggio 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di giovedì 21 maggio 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti

21:25 – Vivi e lascia vivere

Questa sera su Rai 1 va in onda la quinta puntata della nuova fiction Vivi e lascia vivere con Elena Sofia Ricci.

Trama: Il ritorno a Napoli di Renato, il marito di Laura, sconvolge gli equilibri. Laura cerca di recuperare con i suoi figli, ma è inutile. Giada le chiede di non essere presente alla sua laurea e alla fine torna da Luciano. Toni le comunica che sparirà.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Made in Arteteca

Questa sera su Rai 2 va in onda Made in Arteteca, uno show esagerato, ma anche essenziale! Uno show elegante, ma anche Glamour! Uno show vecchio stile, ma anche comico! Insomma uno show da Arteteca…

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Palestre di vita

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Rush

Questa sera su Rai 3 va in onda il film Rush, diretto da Ron Howard.

Trama: A metà degli anni Settanta, gli appassionati di Formula 1 assistono a un acceso duello per la conquista del titolo mondiale. James Hunt, bello, sexy e affascinante come una rockstar, si ritrova a fronteggiare il suo rivale di sempre, Niki Lauda, più umile, conservatore e schivo nei confronti della vita mondana. Un tragico imprevisto durante il Gran Premio di Germania del 1976 compromette l’intera stagione di Lauda mentre Hunt è impegnato a combattere i propri demoni personali, sia dentro che fuori dai circuiti, quando arriva il momento della gara decisiva. L’ultimo Gran Premio della stagione, a Tokyo, si trasformerà per entrambi in un’avvincente occasione di rivalsa, durante la quale entrambi mostreranno le loro migliori doti ma solo uno potrà salire sul gradino più alto del podio e laurearsi campione.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Diritto e Rovescio

Su Rete 4 va in onda l’appuntamento con Diritto e Rovescio, condotto da Paolo Del Debbio.

STASERA IN TV 21 MAGGIO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Striscia la notizia

21:20 – In questo mondo di ladri

Su Canale 5 stasera va in onda il film In questo mondo di ladri di Carlo Vanzina, con Valeria Marini, Carlo Buccirosso, Max Pisu, Biagio Izzo, Leo Gullotta, Ricky Tognazzi.

Trama: A Livigno una multiproprietà in un residence che non è mai stato costruito, viene venduta a più persone per lo stesso periodo. I cinque truffati – Fabio, Monica, Nicola, Walter e Lionello – che fino a questo momento non si conoscevano, si ritrovano al ristorante dopo aver sporto denuncia.

GUIDA TV 21 MAGGIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:25 – Hunger Games: Il canto della rivolta – Parte 1

Su Italia 1 questa sera va in onda il film Hunger Games: Il canto della rivolta – Parte 1, cult di fantascienza con protagonista Jennifer Lawrence.

Trama: I 75esimi Hunger Games sono terminati: la resistenza è riuscita a prelevare Katniss e alcuni concorrenti portandoli al distretto 13, ma Peeta non è tra questi. Suo malgrado Katniss è diventata il simbolo della ribellione, e la sua immagine viene usata per convincere tutti gli altri distretti a ribellarsi e unirsi nella guerra contro la capitale. Ma anche Snow sta sfruttando l’influenza di Peeta come volto del potere.

PROGRAMMI 21 MAGGIO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Piazzapulita

Questa sera su La 7 è in programmazione una puntata di Piazzapulita.

PROGRAMMI TV 21 MAGGIO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Il potere dei soldi

Su Tv8 questa sera va in onda il film Il potere dei soldi, thriller con Liam Hemsworth, Gary Oldman, Harrison Ford, Josh Holloway, Amber Heard, Embeth Davidtz e Julian McMahon.

Trama: Adam Cassidy (Liam Hemsworth), giovane e ambizioso tecnico del gigante delle telecomunicazioni Wyatt Corporation, tenta di migliorare la propria posizione all’interno della società per raggiungere maggior potere e prestigio. Dopo un errore dalle costose conseguenze, è costretto però a subire il ricatto di Nicholas Wyatt (Gary Oldman), lo spietato direttore esecutivo della compagnia che lo obbliga a trasformarsi in spia industriale e intrufolarsi all’interno della maggiore società concorrente gestita dall’ex mentore e ora rivale Jock Goddard (Harrison Ford). Ben presto, Adam è catapultato in una vita che ha sempre sognato ma che non gli appartiene: soldi, club privati, auto lussuose e riunioni di alto livello lo rendono lo scapolo più appetibile di tutta Manhattan. Quando realizzerà di essere solo una pedina dei giochi di potere di Wyatt, dovrà cercare una via di fuga dalla nuova realtà e allontanarsi da chi non si fermerà di fronte a nulla pur di assicurarsi un guadagno maggiore di quello del rivale.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – Il coraggio della verità

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Il coraggio della verità, poliziesco del 2018.

Trama: Amanda Stenberg e Regina Hall in un dramma metropolitano sul tema del razzismo. Un adolescente afroamericano viene ucciso da un agente di polizia bianco durante un controllo di routine. L’unica testimone oculare è Starr, l’amica della vittima, che si trovava in macchina al momento della tragedia. La ragazza, in possesso di una verità scottante, finisce nel mirino della stampa, delle autorità e della comunità black, mentre nel quartiere sta per scoppiare il putiferio. Diretto da George Tillman Jr., regista di “Notorious B.I.G.”, il biopic sul celebre rapper.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Prima TV

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma una nuova puntata di Alessandro Borghese – 4 ristoranti.

