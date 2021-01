Stasera in tv 21 gennaio 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 21 gennaio 2021? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, giovedì 21 gennaio 2021? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di giovedì 21 gennaio 2021:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Che Dio ci aiuti 6

Questa sera su Rai 1 va in onda una nuova puntata di Che Dio ci aiuti 6. Monica viene accusata di omicidio e sospesa dall’ospedale: potrebbe aver causato la morte di un suo paziente. Tutto il convento si stringe attorno a lei, mentre Nico e Suor Angela fanno di tutto per scoprire la verità. Penelope, invece, per non deludere Azzurra, organizza una messa in scena coinvolgendo Ginevra ed Erasmo…

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:05 – Calcio: Coppa Italia 2020-2021 Lazio-Parma

Questa sera su Rai 2 va in onda la sfida di Coppa Italia Lazio-Parma.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Che succ3de?

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Il disertore

Questa sera su Rai 3 va in onda il film Il disertore.

Trama: Nel 1944, nell’ultima estate della guerra, il soldato della Wehrmacht, Walter Proska, parte per il fronte orientale. Dura nte il tragitto incontra Wanda e tra i due scocca la scintilla, ma la ragazza scende dal treno mentre i soldati controllano i vagoni. Prima di arrivare a destinazione, i partigiani fanno saltare i binari e il treno deraglia. Walter viene assegnato a una piccola unità a Rokitno.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – DRITTO E ROVESCIO

Su Rete 4 torna Dritto e rovescio.

STASERA IN TV 21 GENNAIO 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – la voce dell’insofferenza

21:21 – DAYDREAMER

Questa sera su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Daydreamer. Ritorna l’affascinante Can Yaman che abbiamo conosciuto nel seguitissimo Bitter Sweet – Ingredienti d’amore. Anche Daydreamer (titolo originale turco Erkenci Kus) è ambientata ad Istanbul ed è incentrata sulle vicende della bella e generosa Sanem che aspira a diventare scrittrice, ma la sua famiglia le impone un matrimonio combinato. Sanem decide di realizzare le sue aspirazioni ed approda in un’agenzia pubblicitaria dove conosce il bellissimo Can Divit, il figlio del proprietario dell’agenzia, che dopo un piccolo incidente sportivo si ritrova infatti costretto a lavorare per suo padre Aziz. È proprio in quest’occasione che Can e Sanem si incontrano, instaurando piano piano un rapporto davvero speciale tra di loro. Nascerà l’amore?.

GUIDA TV 21 GENNAIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:24 – C.S.I. MIAMI – IL TESTIMONE

21:20 – La pupa e il secchione

Questa sera su Italia 1 va in onda la nuova edizione de La pupa e il secchione. Pupe, secchioni e viceversa convivono in una villa e competono a coppie per scambiarsi il proprio sapere e migliorarsi a vicenda, allo scopo di vincere il premio finale. In ogni puntata prove di cultura generale, abilità fisica e conoscenza reciproca determinano la classifica e l’eliminazione.

PROGRAMMI 21 GENNAIO 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Piazzapulita

Questa sera su La7 va in onda una puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento di Corrado Formigli.

PROGRAMMI TV 21 GENNAIO 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:30 – Guess My Age

21:30 – Tomb Raider

Questa sera su Tv8 va in onda il film Tomb Raider. Alicia Vikander nel reboot della saga dedicata alla celebre avventuriera dei videogame. Lara Croft raggiunge un’isola in Giappone per chiarire il mistero della scomparsa di suo padre.

NOVE

20:30 – Deal With It – Stai al gioco

21:30 – Il segno della libellula

Questa sera sul Nove va in onda il film Il segno della libellula.

Trama: Ragazzino uscito dal coma racconta di aver conosciuto la moglie defunta di un medico nell’aldilà.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Lockout

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Lockout

Trama: Stati Uniti 2079. Snow è un ex agente della CIA che non gode di una buona reputazione. Viene rimesso però in attività nel momento in cui si verifica un’emergenza. Emily, la figlia del Presidente si è recata su una prigione in orbita in cui sono stati ‘congelati’ i detenuti più pericolosi. Proprio in occasione del suo arrivo un detenuto, che viene da lei intervistato, riesce a prendere in mano la situazione risvegliando gli altri. E’ necessario intervenire e la missione può essere affidata a un solo uomo: Snow.

SKY UNO

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:15 – MasterChef Italia

Su Sky Uno questa sera è in programma una nuova puntata di Masterchef 10.

