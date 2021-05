Stasera in tv 20 maggio 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Un passo dal cielo 6 – I guardiani

23:40 – Porta a Porta

Questa sera su Rai 1 va in onda l’ultima puntata di Un passo dal cielo 6 – I guardiani.

Trama: Nonostante gli sforzi di Vincenzo, Francesco viene a conoscenza di un segreto che lacera tutte le sue certezze. Starà a lui scegliere se fidarsi delle parole dei suoi amici Vincenzo e Manuela, oppure lasciarsi andare alla collera e alla vendetta. Una cosa è certa: alla fine della strada che porta alla miniera Francesco troverà un nuovo inizio.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Anni 20

Questa sera su Rai 2 va in onda il programma Anni 20. Servizi, reportage, storie, interviste ed inchieste sui temi di attualità politica, economica e sociale, del decennio appena cominciato a partire da fatti, storie, vicende e realtà dimenticate o nascoste…

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Nuovi Eroi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Amore criminale

Questa sera su Rai 3 va in onda il programma Amore criminale condotto da Veronica Pivetti.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – DRITTO E ROVESCIO

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Dritto e rovescio condotto da Paolo Del Debbio.

STASERA IN TV 20 MAGGIO 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – la voce dell’insofferenza

21:21 – Il Corriere – The Mule

Questa sera su Canale 5 va in onda il film Il Corriere – The Mule.

Trama: Film diretto ed interpretato da C. Eastwood, scritto da N. Schenk (“Gran Torino”). Eastwood interpreta Earl Stone, un uomo di 80 anni solo e al verde che sta affrontando il pignoramento della sua impresa quando gli viene offerto un lavoro per il quale deve solo guidare. Sembra semplice ma, a sua insaputa, Earl è stato appena ingaggiato come corriere della droga da un cartello messicano. Lavora bene, così bene che il suo carico aumenta esponenzialmente e per questo motivo gli viene assegnato un assistente. Ma non si tratta dell’unico a tenere d’occhio Earl; il nuovo misterioso “mulo” della droga ha anche attirato l’attenzione dell’efficiente agente della narcotici Colin Bates, interpretato dal premio Oscar Bradley Cooper.

GUIDA TV 20 MAGGIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:24 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – LA NOTTE DELLA BOXE

21:20 – Gillette Bomber e King

00:20 – VENUS CLUB

Questa sera su Italia 1 va in onda la partita di beneficienza Gillette Bomber e King. Gillette scende in campo per giocare una delle sue partite più importanti: fornire un contributo concreto a tutte le donne vittime di violenza. Da una parte i Bomber (ben rasati come il loro capitano Bobo Vieri) e dall’altra i King (come Luca Argentero e Daniele De Rossi, ambassador della metà dell’universo maschile con la barba) saranno i protagonisti di una sfida che si terrà a Roma il 20 maggio presso lo Stadio dei Marmi. Gillette vuole unire tutti gli uomini perché facciano fronte comune contro un fenomeno tragico e sempre più diffuso.

PROGRAMMI 20 MAGGIO 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Piazzapulita

Questa sera su La7 va in onda Piazzapulita, il programma di Corrado Formigli.

PROGRAMMI TV 20 MAGGIO 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

21:30 – I delitti del BarLume – Mare forza quattro

23:50 – Decameron Pie

Su Tv8 questa sera va in onda un episodio de I delitti del BarLume.

Trama: Una forte mareggiata di fine marzo si abbatte sul lungomare di Pineta distruggendo tavolini e sedie dell’amato BarLume. Sarà forse una metafora dell’arrivo del virus? Nel dubbio i vecchini, fatta eccezione di Bandinelli, si sono già tappati in casa e così non possono assistere al ritrovamento del cadavere che la mareggiata ha portato sotto il bar. Il caso si rivela rognoso per la Fusco ma per fortuna a darle una mano ce’ come al solito il Viviani.

NOVE

20:20 – Deal With It – Stai al gioco – 1^TV

21:35 – La guerra dei mondi

Questa sera sul Nove va in onda il film La guerra dei mondi.

Trama: Dopo tanto tempo, il divorziato Ray Ferrier sta per passare un fine settimana con i figlioletti Robbie e Rachel. A un tratto, però, uno strano marchingegno emerge dal suolo e incenerisce tutto ciò che incontra: è l’inizio dell’attacco degli alieni alla Terra. Nel panico generale, Ray cerca di salvare i suoi bambini.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

19:35 – Twist

21:15 – In Darkness – Nell’oscurità

Trama: Londra, ai nostri giorni. La pianista cieca Sofia (Natalie Dormer) conduce una vita apparentemente tranquilla. Ogni notte viene svegliata dai litigi tra la bella e travagliata Veronique (Emily Ratajkowski) e il padre di quest’ultima, entrambi residenti nello stesso palazzo della protagonista. Una sera le due ragazze si incrociano per puro caso in ascensore, Sofia nota che Veronique è in fuga, è sconvolta, e da lì a breve Sofia assisterà alla morte della vicina all’apparenza per suicidio. Nulla è come sembra in quanto verrà coinvolta in una serie di intrighi e delitti che hanno a che fare con il suo passato e connessi a delle perdite terribili subite durante la sua infanzia.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel

Su Sky Uno questa sera è in programma una puntata di Bruno Barbieri – 4 Hotel.

