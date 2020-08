Stasera in tv 20 agosto 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 20 agosto 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, giovedì 20 agosto 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di giovedì 20 agosto 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1 TELEGIORNALE

20:30 – Techetechetè

21:25 – L’uomo che cavalcava nel buio

Questa sera su Rai 1 va in onda il film L’uomo che cavalcava nel buio, con Terence Hill.

Trama: La storia di un ex insegnante di equitazione messo alla berlina dalla giustizia e dalle persone che costituivano il suo mondo a causa della morte del suo pupillo, durante una gara, provocata dalla caduta da un cavallo dopato.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Spezia Frosinone, playoff Serie B

Questa sera su Rai 2 va in onda il ritorno del playoff di Serie B tra Spezia e Frosinone.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Vox populi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Hudson e Rex

Questa sera su Rai 3 va in onda una nuova puntata della serie Hudson e Rex.

Trama: Viene commesso un delitto in uno stabilimento di imbottigliamento dell’acqua. La vittima è un attivista della tribù dei nativi locali, noto per le sue proteste. La prima ad essere sospettata è la ragazza che risulta scomparsa dalla notte dell’omicidio, ma le cose sono molto più complicate di così. Charlie riesce a rintracciarla in una casa nel bosco, poco prima che qualcuno attenti alla sua vita.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – L’ultimo boy scout – Missione sopravvivere

Su Rete 4 va in onda il film L’ultimo boy scout – Missione sopravvivere.

Trama: Da agente segreto aveva salvato il Presidente ma ora, caduto in disgrazia, il detective Joe Hallenbeck vive alla giornata e viene abbandonato da moglie e figlia, perché si è fatto un’amante. In aggiunta, la spogliarellista di colore Corey, che doveva proteggere, viene uccisa. Insieme a Jimmy Dix, fidanzato di Corey, si mette alla ricerca degli assassini. I due finiscono così sulle tracce di un losco affarista che riusciranno a smascherare solo dopo inseguimenti rocamboleschi e azioni mozzafiato. Bruce Willis sembra essersi specializzato in ruoli di detective “duro” ma dalla battuta facile. Ed è proprio l’ironia con la quale viene affrontata la vicenda l’aspetto che differenzia questo film da altri del genere.

STASERA IN TV 20 AGOSTO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Paperissima Sprint

21:20 – Zelig

Su Canale 5 stasera va in onda in replica Zelig. Claudio Bisio e Vanessa Incontrada conducono una irresistibile edizione di Zelig con tanti comici, ospiti e momenti esilaranti.

GUIDA TV 20 AGOSTO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:20 – Chicago Med

Questa sera su Italia 1 va in onda una nuova puntata della serie Chicago Med.

Trama: Ava Bekker cerca in ogni modo di impedire a Connor di lasciare per sempre il Chicago Med. Ethan riceve notizie scioccanti su sua sorella.

PROGRAMMI 20 AGOSTO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

21:15 – Suspect

Questa sera su La 7 è in programmazione il film Suspect.

Trama: Sordomuto reduce della guerra in Vietnam e senzatetto viene arrestato con l’accusa di aver ucciso l’assistente di un magistrato. Tutti gli indizi sono contro di lui ma l’avvocatessa Kathleen Riley crede nella sua innocenza e cerca la verità scoprendo un intrigo dietro la vicenda.

PROGRAMMI TV 20 AGOSTO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 – Dal profondo della Terra

Su Tv8 questa sera va in onda il film Dal profondo per la Terra.

Trama: Dal profondo delle acque di un lago sembra emergere qualcosa di terrificante. Dopo svariati episodi, che vedono coinvolte diverse persone, si cercherà di capire la causa di queste drammatici eventi e provare a trovare una soluzione.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – Alita – Angelo della battaglia

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Alita.

Trama: Kolossal tra live action e CGI tratto dall’omonimo manga. Alita è una cyborg decisamente unica: combatte senza paura, ma prova emozioni ‘molto umane’. Il suo padre/creatore teme che il suo istinto da guerriera possa metterla in gravi pericoli.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – Bruno Barbieri 4 Hotel

Su Sky Uno questa sera è in programma una nuova puntata di Bruno Barbieri 4 Hotel.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Potrebbero interessarti Stasera in tv mercoledì 19 agosto 2020, programmi e film: SuperQuark, Lione-Bayern Monaco, L’affido Stasera in tv martedì 18 agosto 2020, programmi e film: Perduta nel Vermont, Lo show dei record Stasera in tv lunedì 17 agosto 2020, programmi e film: La mossa del cavallo – C’era una volta Vigata, Windstorm