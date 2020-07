Stasera in tv 2 luglio 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 2 luglio 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, giovedì 2 luglio 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di giovedì 2 luglio 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti

21:25 – Che Dio ci aiuti

Questa sera su Rai 1 va in onda Che Dio ci aiuti, fiction in replica con protagonista Elena Sofia Ricci.

Trama: Suor Angela si ‘scontra’ con un medico sui problemi della piccola Eugenia. Intanto, Nico e Ginevra continuano a litigare e, in un momento di fragilità, l’avvocato si avvicina a Maria.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Novantesimo minuto gol flash

21:45 – Huawaii Five O

Questa sera su Rai 2 va in onda il telefilm Huawai Five O, con la puntata Punti deboli.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:40 – Geo – Vacanze italiane

21:20 – Ogni cosa è illuminata

Questa sera su Rai 3 va in onda Ogni cosa è illuminata, con Camila Raznovich.

Camila Raznovich e i suoi ospiti provano a “illuminare” un futuro che, specie negli ultimi tempi, si dimostra più che mai imprevedibile. Ogni cosa è illuminata racconta i grandi temi dei nostri tempi come ecologia, tecnologia, cultura, sostenibilità, evoluzione della società, del costume, e di tutto ciò che ruota intorno al percorso dell’evoluzione umana.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – La casa stregata

Su Rete 4 va in onda il film La casa stregata, commedia con Bruno Corbucci, Renato Pozzetto, Gloria Guida.

Trama: Sono le tragicomiche disavventure di una coppia di promessi sposi, costretta per ristrettezze economiche, ad affittare una casa infestata dal fantasma di un dispettoso Saraceno.

STASERA IN TV 2 LUGLIO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Striscia la notizia

21:20 – Temptation Island

Su Canale 5 stasera va in onda la nuova edizione di Temptation Island, il reality condotto da Filippo Bisciglia. Alcune coppie di fidanzati mettono alla prova il loro amore tra tentazioni e acque cristalline.

GUIDA TV 2 LUGLIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:30 – The Fast and the Furious: Tokyo Drift

Su Italia 1 questa sera va in onda il film The Fast and the Furious: Tokyo Drift.

Trama: Studente con la passione per le auto finisce nei guai a causa di una corsa, disperata la madre lo manda in Giappone dal padre. Una volta li si scontrerà con uno della mafia locale campione di corse clandestine.

PROGRAMMI 2 LUGLIO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Chernobyl

Questa sera su La 7 è in programmazione in prima tv in chiaro la serie HBO Chernobyl.

Trama: Durante un test, il reattore numero 4 della centrale nucleare ucraina di Chernobyl, situata a pochi chilometri di distanza dal confine con la Bielorussia, esplode, sparando in aria una quantità incredibile di materiale radioattivo. Mentre i tecnici e gli ingegneri del turno di notte cercano di stabilizzare la situazione e di capire l’entità dei danni, i vigili del fuoco intervengono per spegnere l’incendio. Non molto lontano da lì, a Pryp’jat’ – la cittadina-dormitorio situata a soli tre chilometri di distanza sorta proprio per i lavoratori della centrale e per le loro famiglie -, migliaia di persone assistono a quello spettacolo tanto affascinante quanto letale. Poche ore dopo, il professor Valery Legasov (Jared Harris) – il primo vicedirettore dell’Istituto Kurcatov per l’Energia Atomica, uno dei più stimati chimici sovietici di quegli anni – riceve una telefonata dal Cremlino: farà parte della commissione d’inchiesta sull’incidente nucleare più terribile della Storia, il Disastro di Chernobyl.

PROGRAMMI TV 2 LUGLIO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Vacanza d’amore

Su Tv8 questa sera va in onda il film Vacanza d’amore, commedia romantica del 2016.

Trama: In una villa francese, durante le vacanze estive, va in scena l’incontro fra un celebre chef in crisi d’autostima e una scrittrice di romanzi d’amore che sembra aver perso l’ispirazione.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – Cetto c’è senzadubbiamente

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Cetto c’è senzadubbiamente, nuovo capitolo della saga con il personaggio di Antonio Albanese.

Trama: Antonio Albanese, diretto da Giulio Manfredonia, per la terza volta nei panni di Cetto La Qualunque in una commedia dagli incassi super. Cetto scopre di essere l’erede naturale di un principe calabrese ed è pronto a godersi tutti i privilegi che spettano a un nobile.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – The Royals

Su Sky Uno questa sera è in programma The Royals. Scopriamo la frenetica, esilarante, ma spesso sgradevole e indecente relazione tra i media e i reali. La vita pubblica dei membri della famiglia reale comporta anche aspetti negativi, come l’invasione della privacy.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Potrebbero interessarti Stasera in tv mercoledì 1 luglio 2020, programmi e film: Vasco – La tempesta perfetta, Aenne Burda Stasera in tv martedì 30 giugno 2020, programmi e film: Quanto basta, Cartabianca, Tu si que vales Stasera in tv venerdì 26 giugno 2020, programmi e film: Top Dieci, 27 volte in bianco, Transformers 4