Stasera in tv 2 aprile 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 2 aprile 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, giovedì 2 aprile 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di giovedì 2 aprile 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti

21:25 – Doc Nelle tue mani

Questa sera su Rai 1 va in onda una nuova puntata di Doc Nelle tue mani con Luca Argentero.

Trama: Andrea torna in reparto come aiutante degli specializzandi, che fino a poche settimane prima erano terrorizzati da lui e che faticano ad abituarsi all’inaspettato rovesciamento dei ruoli. Mentre cerca di riconquistare l’ex moglie, la collaborazione con Giulia sul caso di un giovane manager si rivelerà ostica e ricca di sorprese…

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Escape Plan – Fuga dall’inferno

Questa sera su Rai 2 va in onda il film Escape Plan – Fuga dall’inferno con Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Jim Caviezel, Sam Neill, Vincent D’Onofrio, Vinnie Jones, 50 Cent, Amy Ryan, Faran Tahir.

Trama: Ray Breslin (Sylvester Stallone) e’ un esperto di sicurezza strutturale. Ha progettato nella sua vita infernali prigioni governative dalle quali e’ impossibile evadere e di cui conosce ogni segreto. Le sue capacita’ pero’ sono messe a dura prova quando, incastrato, finisce lui stesso ad essere prigioniero di una delle strutture che ha provveduto a ideare. In cerca di una via di fuga per vendicarsi di chi lo ha messo dietro le sbarre, in carcere Breslin conosce Emil Rottmayer (Arnold Schwarzenegger), il leader dei prigionieri desideroso come lui di tornare in liberta’ il prima possibile.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Nuovi Eroi

20:20 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Speciale TGR, Viaggio nell’Italia del Coronavirus

Questa sera su Rai 3 va in onda un appuntamento speciale con il TG.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Diritto e Rovescio

Su Rete 4 va in onda l’appuntamento con Diritto e Rovescio.

STASERA IN TV 2 APRILE 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Striscia la notizia

21:20 – La maledizione della prima luna

Su Canale 5 stasera va in onda il primo film della saga Pirati dei Caraibi, La maledizione della prima luna.

Trama: XVII secolo. Il pirata Barbossa assalta e saccheggia la citta’ di Port Royal e rapisce la bella Elizabeth, figlia del governatore. In suo aiuto accorre Will Turner, amico d’infanzia della ragazza, che per salvarla si allea al pirata vagabondo Jack Sparrow a cui Barbossa ha rubato la nave, la Perla Nera. A bordo della nave piu’ veloce della flotta britannica, la HMS Interceptor, i due si mettono sulle tracce del temibile pirata scoprendo che lui e il suo equipaggio sono vittime di una maledizione. Sono condannati a vivere come non-morti e si trasformano in scheletri nelle notti di luna piena…

GUIDA TV 2 APRILE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:25 – Tokarev

Su Italia 1 questa sera va in onda il film Tokarev, un film d’azione con Nicolas Cage, Rachel Nichols, Peter Stormare, Aubrey Peeples, Danny Glover, Michael McGrady, Max Ryan, Patrice Cols, Pasha D. Lychnikoff.

Trama: Paul Maguire (Nicolas Cage) e i compagni Kane e Doherty vivono un’esistenza criminale. Una notte, organizzano un agguato a un mafioso russo, intercettandolo mentre e’ sulla strada per consegnare i soldi al suo capo. Ne ricavano un ingente quantitativo di denaro e una pistola russa chiamata Tokarev. Cio’ spinge Paul a decidere di lasciare il crimine ma il furto scatena una sanguinosa guerra tra la sua famiglia criminale irlandese e la mafia russa. In attesa che si calmino le acque, i tre complici nascondono il denaro per ben cinque anni, dopo i quali si incontrano per prendere ognuno cio’ che gli spetta. Sposatosi poi con la bella ed ambiziosa Vanessa (Rachel Nichols) e divenuto padre dell’ormai adolescente Caitlin (Aubrey Peeples), Paul ha ottenuto dal suo ex capo e boss della mafia O’Connell (Peter Stormare) il permesso di “ripulirsi” ma una sera accade l’impensabile. Mentre insieme a Vanessa si trova ad una cena di beneficenza, Paul viene informato del rapimento di Caitlin da parte di alcuni uomini russi. Convinto che si tratti di una vendetta per il furto avvenuto anni prima, Paul ignora la polizia e si lancia in una propria pericolosa indagine.

PROGRAMMI 2 APRILE 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Piazzapulita

Questa sera su La 7 è in programmazione una puntata di Piazzapulita.

PROGRAMMI TV 2 APRILE 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 122 Prima TV

21:30 – La notte dei record

Su Tv8 questa sera va in onda il programma La notte dei record condotto da Enrico Papi il quale, in 5 imperdibili puntate, ha il compito di presentare ed interagire con i protagonisti accomunati da un unico obiettivo: dimostrare in pochi minuti, o addirittura secondi, di essere i migliori al mondo.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema – Il Cinemaniaco

21:15 – Vita segreta di Maria Capasso

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Vita segreta di Maria Capasso.

Trama: Una vedova napoletana in difficolta’ accetta l’aiuto di un malavitoso, finendo per diventarne amante e complice

SKY UNO

20:15 – Cuochi d’Italia 2

21:15 – Best Backery – Pasticcerie d’Italia

Questa sera su Sky Uno va in onda una puntata di Best Backery – Pasticcerie d’Italia.

