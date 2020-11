Stasera in tv 19 novembre 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 19 novembre 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, giovedì 19 novembre 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di giovedì 19 novembre 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti ignoti

21:25 – Doc Nelle tue mani

Questa sera su Rai 1 va in onda l’ultima puntata di Doc Nelle tue mani.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 –FBI

Questa sera su Rai 2 va in onda una nuova puntata di FBI.

Trama: L’esplosione di una bomba in un ristorante del Queens diventa un caso personale per Omar, che lo frequentava da ragazzo, essendo cresciuto in quel quartiere.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Che Succ3de?

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Hunter Killer – Caccia negli abissi

Questa sera su Rai 3 va in onda il film Hunter Killer – Caccia negli abissi.

Trama: Gerard Butler e Gary Oldman in un action nelle profondità del Mar Glaciale Artico. Il capitano di un sottomarino statunitense, alla guida di una squadra speciale, deve scongiurare il rischio di un catastrofico colpo di stato in Russia che darebbe il via alla Terza guerra mondiale.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Dritto e rovescio

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Dritto e rovescio.

STASERA IN TV 19 NOVEMBRE 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:30 – Striscia la Notizia

21:20 – Harry Potter e la camera dei segreti

Questa sera su Canale 5 va in onda il film Harry Potter e la camera dei segreti.

Trama: Secondo episodio della saga del piccolo mago. Harry non ascolta i consigli dell’elfo Dobby e, a bordo della sua macchina volante, si reca col suo amico Ron alla scuola di magia di Hogwarts. Quando arriva all’istituto, scopre che non tutto fila per il verso giusto: infatti la camera dei segreti è stata riaperta, consentendo a una creatura mostruosa di seminare il caos. Le sue vittime vengono infatti trasformate in pietra, e a sventare la minaccia non serve l’aiuto del popolare professor Gilderoy Lockhart. A salvare la situazione dovrà intervenire proprio Harry.

GUIDA TV 19 NOVEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

19:50 – Dr. House

20:40 – C.S.I.

21:15 – Le Iene Show

Questa sera su Italia 1 va in onda una nuova puntata de Le Iene Show.

PROGRAMMI 19 NOVEMBRE 2020: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e mezzo

21:15 – Piazzapulita

Questa sera su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita.

PROGRAMMI TV 19 NOVEMBRE 2020: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:25- Guess my age

21:30 – Spider-Man: Homecoming

Su Tv8 questa sera va in onda il film Spider-Man: Homecoming.

Trama: Tom Holland interpreta l’Uomo Ragno nella pellicola con Michael Keaton e Robert Downey Jr. Reduce dall’esperienza con gli Avengers, Spider-Man difende l’umanità dagli artigli dell’Avvoltoio.

NOVE

20:20 – Deal with it – Stai al gioco

21:35 – Cambio moglie

Questa sera sul Nove va in onda in prima tv il programma Cambio moglie.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15- The Elevator

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film The Elevator.

SKY UNO

20:10 – Alessandro Borghese 4 ristoranti

21:15 – X Factor

Su Sky Uno questa sera è in programma una nuova puntata di X Factor.

