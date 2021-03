Stasera in tv 18 marzo 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 18 marzo 2021? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, giovedì 18 marzo 2021? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di giovedì 18 marzo 2021:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Carosello Carosone

Questa sera su Rai 1 va in onda il film Carosello Carosone.

Trama: Napoli, 1937, Renato Carosone si diploma al conservatorio. Nei vent’anni successivi il giovane pianista vive una rocambolesca e colorata ascesa ai vertici delle classifiche internazionali. dall’Italia all’America andata e ritorno, fino a legare il suo nome ad alcuni dei brani più conosciuti della musica leggera italiana. Geniale, rivoluzionario e antidivo, l’uomo si ritira dalle scene non ancora quarantenne, al vertice del suo successo dopo aver creato uno stile musicale innovativo, fatto di suggestioni africane, swing americano e profonde radici napoletane. Con le musiche di Stefano Bollani.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Anni 20

Questa sera su Rai 2 va in onda la prima puntata del nuovo programma, Anni 20.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Che succ3de?

20:45 – Un posto al sole

21:20 – The Wife – Vivere nell’ombra

Questa sera su Rai 3 va in onda il film The Wife.

Trama: L’anziano scrittore Joe Castleman è insignito del Nobel per la letteratura e sua moglie Joan è come sempre al suo fianco a Stoccolma, nelle ore che precedono la cerimonia. Per favorire il successo letterario di suo marito, Joan ha messo da parte il proprio talento e le proprie ambizioni di scrittrice, ponendoli anzi completamente a servizio della carriera di Joe. Stanca dell’inarrestabile narcisismo di Joe, Joan ha modo di ripensare al passato mentre una verità scomoda minaccia di essere rivelata.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – DRITTO E ROVESCIO

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Dritto e rovescio.

STASERA IN TV 18 MARZO 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – la voce dell’insofferenza

21:21 – L’isola dei famosi

Questa sera su Canale 5 va in onda una nuova puntata del reality L’isola dei famosi.

GUIDA TV 18 MARZO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:24 – C.S.I. MIAMI – PRESUNTO COLPEVOLE

21:20 – Giustizia privata

Questa sera su Italia 1 va in onda il film Giustizia privata.

Trama: Dieci anni dopo la brutale uccisione della moglie e della figlia, Clyde Shelton cerca di convincere il procuratore che aveva indagato in passato a riaprire il caso, nella speranza di ottenere quella giustizia attesa da un decennio. La sua vendetta sara’ rivolta non solo verso chi ha permesso la grazia ai veri assassini, ma anche a un sistema che permette un atto cosi’ sconsiderato.

PROGRAMMI 18 MARZO 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Piazzapulita

Questa sera su La7 va in onda Piazzapulita, il programma di Corrado Formigli.

PROGRAMMI TV 18 MARZO 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:30 – UEFA Europa League Prepartita – Ottavi Andata Live

20:55 – UEFA Europa League Diretta Gol

Su Tv8 questa sera va in onda le partite di Europa League con le emozioni di Diretta Gol.

NOVE

20:30 – Deal With It – Stai al gioco – 1^TV

21:25 – Cambio moglie – 1^TV

Questa sera sul Nove va in onda in prima tv, Cambio moglie.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Parigi può attendere

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Parigi può attendere.

Trama: Road movie romantico con Diane Lane e Alec Baldwin. Una donna delusa riscopre la gioia di vivere durante un viaggio in macchina in compagnia di un affabile socio del marito.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – Family Food Fight Ep. 2 Prima TV

Su Sky Uno questa sera è in programma Family Food Fight. Sei famiglie differenti per cultura e tradizioni si sfidano in alcune prove a tempo in un serrato meccanismo a eliminazione. A valutarli Antonino Cannavacciuolo, Joe e Lidia Bastianich.

