STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 18 giugno 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, giovedì 18 giugno 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di giovedì 18 giugno 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti

21:25 – Che Dio ci aiuti

Questa sera su Rai 1 va in onda Che Dio ci aiuti, fiction in replica con protagonista Elena Sofia Ricci.

Trama: Mentre Suor Angela e Suor Costanza sono in attesa dell’arrivo di una nuova novizia, Nico apprende da Asia una notizia sconvolgente. Intanto, con il suo ritorno Azzurra annuncia un grande progetto.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Paradise beach

Questa sera su Rai 2 va in onda il film Paradise Beach – Dentro l’incubo.

Trama: Una giovane donna si ritroverà ad affrontare uno degli incubi peggiori di sempre: dispersa in alto mare, con solo una boa come sostegno, dovrà difendersi da un terribile squalo bianco che sorveglia le acque che la separano dalla riva.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Geo

20:30 – Last cop

21:20 – Ogni cosa è illuminata

Questa sera su Rai 3 va in onda Ogni cosa è illuminata, con Camila Raznovich.

Camila Raznovich e i suoi ospiti provano a “illuminare” un futuro che, specie negli ultimi tempi, si dimostra più che mai imprevedibile. Ogni cosa è illuminata racconta i grandi temi dei nostri tempi come ecologia, tecnologia, cultura, sostenibilità, evoluzione della società, del costume, e di tutto ciò che ruota intorno al percorso dell’evoluzione umana.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Dritto e Rovescio

Su Rete 4 va in onda l’appuntamento con Dritto e Rovescio, condotto da Paolo Del Debbio.

STASERA IN TV 18 GIUGNO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Striscia la notizia

21:20 – New Amsterdam

Su Canale 5 stasera va in onda una nuova puntata di New Amsterdam, il medical drama statunitense.

Trama: Il sergente Todd informa Max che per pareggiare il bilancio è necessario tagliare due milioni di spese. Max si rende conto che non può effettuare tagli senza che l’ospedale ne soffra. È costretto a rifiutare la richiesta di aiuto di Iggy, che combatte contro una burocrazia ottusa per salvare un ragazzo che ha somatizzato il suo stato di emarginazione sociale e ha un’accesa discussione con Sharpe sulla necessità o meno della mammografia annuale sotto la soglia dei 50 anni. Manda Reynolds in Messico per eseguire un intervento di pacemaker per risparmiare sui costi del dispositivo, ed è proprio da una collega della clinica messicana che alla fine Max riceve la notizia del prossimo addio di Reynolds al New Amsterdam.

GUIDA TV 18 GIUGNO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:30 – Emigratis

Su Italia 1 questa sera va in onda una nuova puntata di Emigratis, con Pio e Amedeo.

PROGRAMMI 18 GIUGNO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Chernobyl

Questa sera su La 7 è in programmazione in prima tv in chiaro la serie HBO Chernobyl.

Trama: Durante un test, il reattore numero 4 della centrale nucleare ucraina di Chernobyl, situata a pochi chilometri di distanza dal confine con la Bielorussia, esplode, sparando in aria una quantità incredibile di materiale radioattivo. Mentre i tecnici e gli ingegneri del turno di notte cercano di stabilizzare la situazione e di capire l’entità dei danni, i vigili del fuoco intervengono per spegnere l’incendio. Non molto lontano da lì, a Pryp’jat’ – la cittadina-dormitorio situata a soli tre chilometri di distanza sorta proprio per i lavoratori della centrale e per le loro famiglie -, migliaia di persone assistono a quello spettacolo tanto affascinante quanto letale. Poche ore dopo, il professor Valery Legasov (Jared Harris) – il primo vicedirettore dell’Istituto Kurcatov per l’Energia Atomica, uno dei più stimati chimici sovietici di quegli anni – riceve una telefonata dal Cremlino: farà parte della commissione d’inchiesta sull’incidente nucleare più terribile della Storia, il Disastro di Chernobyl.

PROGRAMMI TV 18 GIUGNO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 105

21:30 – Un’estate da ricordare

Su Tv8 questa sera va in onda il film Un’estate da ricordare, pellicola romantica del 2012.

Trama: Zoe e Luke in vacanza al campo di Pine Lake non sono riusciti a scambiarsi il loro primo bacio. Dopo quindici anni Luke è diventato un importante imprenditore e ha acquistato Pine Lake e Zoe invece, per conto della società per la quale lavora, ha il compito di farsi vendere la proprietà per costruirci un resort.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – L’intruso

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film L’intruso, un thriller psicologico molto avvincente.

Trama: Thriller psicologico con Dennis Quaid e Meagan Good. Una coppia di giovani sposi, Annie e Scott, acquista una grande tenuta in campagna, nella meravigliosa Napa Valley in California: il posto perfetto per mettere su una famiglia e vivere felici. L’ex proprietario di casa, però, si intromette di continuo nella loro vita, comportandosi come se quella casa ancora gli appartenesse. Ma allora perché ha deciso di venderla? Annie e Scott cominciano a chiederselo, sospettando che dietro ci sia qualcosa di strano. Ma non possono lontanamente immaginare quello che li attende.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Prima TV

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma una nuova puntata di Alessandro Borghese – 4 ristoranti.

