Stasera in tv 18 febbraio 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 18 febbraio 2021? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, giovedì 18 febbraio 2021? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di giovedì 18 febbraio 2021:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Che Dio ci aiuti 6

23:40 – Porta a Porta

Questa sera su Rai 1 va in onda una nuova puntata di Che Dio ci aiuti.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Robin Hood – L’origine della leggenda

Questa sera su Rai 2 va in onda il film Robin Hood – L’origine della leggenda.

Trama: La leggenda di Robin Hood, il paladino degli oppressi, è stata accolta dalla cultura popolare che l’ha raccontata in letteratura, nel cinema, nei fumetti e non solo.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Che succ3de?

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Lui è peggio di me

Questa sera su Rai 3 va in onda la storica trasmissione Lui è peggio di me, il nuovo show con Marco Giallini e Giorgio Panariello.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – DRITTO E ROVESCIO

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Dritto e Rovescio.

STASERA IN TV 18 FEBBRAIO 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – la voce dell’insofferenza

21:21 – Animali fantastici e dove trovarli

Questa sera su Canale 5 va in onda il film Animali fantastici e dove trovarli.

Trama: New York, 1926. Il magizoologo Newt Scamander sbarca in città insieme a numerose creature fantastiche racchiuse in una magica valigia. La loro fortuita liberazione da parte del babbano Jakob Kowalski porterà numerosi guai in una New York già in subbuglio: una forza misteriosa porta caos…

GUIDA TV 18 FEBBRAIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:24 – C.S.I. MIAMI – MAGIA E MORTE

21:20 – LA PUPA E IL SECCHIONE E VICEVERSA

Questa sera su Italia 1 va in onda il La Pupa e il Secchione e Viceversa

PROGRAMMI 18 FEBBRAIO 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Piazzapulita

Questa sera su La7 va in onda PiazzaPulita di Corrado Formigli.

PROGRAMMI TV 18 FEBBRAIO 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:55 – Granada-Napoli

Su Tv8 questa sera va in onda la partita di Europa League Granada-Napoli.

NOVE

20:30 – Deal With It – Stai al gioco

21:25 – Un amore a cinque stelle

Questa sera sul Nove va in onda il film Un amore a cinque stelle.

Trama: Marisa Ventura è una ragazza madre impiegata come cameriera in un elegante albergo di Manhattan. Qui incontra un facoltoso e affascinante gentleman, in corsa per il Senato degli Stati Uniti che inizialmente la scambia per un’ospite dell’albergo. Chiarito l’equivoco, i due iniziano a frequentarsi: l’uomo non ha intenzione di rinunciare a lei anche se la loro storia d’amore può compromettere la sua carriera politica.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Come ti ammazzo il bodyguard

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Come ti ammazzo il bodyguard.

Trama: Michael Bryce è una guardia del corpo impeccabile. Almeno fino a che un prestigioso cliente giapponese viene ucciso sotto i suoi occhi da un cecchino. Darius Kincaid è un sicario con una lunga scia di sangue alle spalle e un curioso codice morale. Solo quest’ultimo può testimoniare al tribunale dell’Aja contro Vladislav Dukhovich, ex presidente bielorusso e genocida, che ha sin qui eliminato tutti i potenziali testimoni. I due dovranno cooperare, non senza qualche problema di ego e di carattere.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – MasterChef Italia

Su Sky Uno questa sera è in programma MasterChef Italia 10.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENE, CLICCA QUI

Potrebbero interessarti Stasera in tv mercoledì 17 febbraio 2021, programmi e film: Soliti Ignoti, L’amore strappato Stasera in tv martedì 16 febbraio 2021, programmi e film: Per sempre la mia ragazza, Barcellona-PSG, La caserma Stasera in tv lunedì 15 febbraio 2021, programmi e film: Il Commissario Ricciardi, Grande Fratello Vip