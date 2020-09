Stasera in tv 17 settembre 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 17 settembre 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, giovedì 17 settembre 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di giovedì 17 settembre 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1 TELEGIORNALE

20:30 – Techetechetè

21:25 – Nero a metà

Questa sera su Rai 1 torna l’appuntamento con Nero a metà, la fiction in onda con la seconda stagione e la seconda puntata.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Un’estate in provenza

Questa sera su Rai 2 va in onda il film Un’estate in provenza.

Trama: Nella campagna provenzale accarezzata dal maestrale giungono in vacanza dai nonni Le’a, Adrien e il fratellino The’o, sordo dalla nascita. Non e’ la vacanza dei loro sogni e in meno di ventiquattro ore e’ scontro generazionale con il nonno Paul, un olivicoltore rigido e burbero che non hanno mai conosciuto a causa di un vecchio conflitto familiare con la madre. Ben presto pero’ il passato tempestoso di Paul si riaffaccia e i trasgressivi anni Settanta fanno ritorno sullo sfondo incantevole della Provenza mettendo in luce il suo lato piu’ umano e affettuoso. Ecco che le differenze tra la vita di citta’ e di campagna si annullano e le due generazioni possono finalmente incontrarsi dando vita a una vacanza indimenticabile.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:35 – Qui Venezia Cinema

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Gotti – Il primo padrino 1^TV

Questa sera su Rai 3 va in onda in prima tv il film Gotti – Il primo padrino con John Travolta.

Trama: John Gotti dice rivolgendosi direttamente al pubblico che la vita di un criminale finisce in due modi: in galera o con la morte e a lui sono successe entrambe le cose. Quindi lo vediamo anziano, pelato e provato da un cancro mentre riceve visita in prigione da suo figlio, che vuole la sua approvazione per firmare un accordo con i procuratori e accettare una condanna breve. Il padre e’ contrariato e risponde che bisogna mentire anche se si ha ancora l’etichetta della refurtiva addosso e che non smetteranno mai di tormentare suo figlio perche’ e’ un Gotti. Quindi questo racconto cornice si apre, alla storia di Gotti Sr., da quando era relativamente giovane nella mafia newyorkese fino alla sua cattura e, come anticipato nell’incipit, alla morte. Si rompe poi di nuovo la quarta parete nell’excipit, in cui per un’ultima volta Gotti Sr. si rivolge alla platea.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Diritto e Rovescio

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Diritto e Rovescio.

STASERA IN TV 17 SETTEMBRE 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Paperissima Sprint

21:20 – Chi vuol essere milionario

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Chi vuol essere milionario.

GUIDA TV 17 SETTEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

19:50 – Dr. House

20:40 – C.S.I.

21:30 – Chicago Med

Questa sera su Italia 1 va in onda una nuova puntata di Chicago Med.

Trama: Ethan sventa un furto ai danni di un uomo che in seguito scopre essere un veterano. La sua salute e’ cagionevole, e nonostante gli sforzi, il dottor Choi non riesce a salvarlo. Questo crea degli attriti con April, che durante la rianimazione ha convocato Lanik. Connor ha in cura Leslie, una ragazza che necessita di un urgente trapianto di fegato. Denise, sua sorella, e’ disposta a donarlo, ma la paziente si rifiuta poiche’ Denise ha accidentalmente causato la morte di sua figlia. Will affronta il delicato caso di una madre surrogata che si oppone alla volonta’ dei futuri genitori. La coppia e’ infatti intenzionata a sacrificare uno dei gemelli a causa di una malattia congenita. Natalie si occupa invece di una donna affetta da alzheimer, malattia di cui anche la figlia sembra affetta.



PROGRAMMI 17 SETTEMBRE 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e mezzo

21:15 – Piazzapulita

Questa sera su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita.

PROGRAMMI TV 17 SETTEMBRE 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Guess my age

21:30 – Ex

Su Tv8 questa sera va in onda il film Ex

Trama: Le storie di Sergio, psicologo divorziato, Filippo e Caterina appena separati, Luca e la moglie Loredana in fase di rottura, si intrecciano in questa commedia sugli amori finiti.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

19:40 – Il ladro di giorni

21:15- La legge del più forte

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film La legge del più forte.

Trama: Una poliziotta, in possesso di un video dal contenuto scottante, deve sfuggire ai criminali e a un gruppo di colleghi corrotti

SKY UNO

20:10- Alessandro Borghese 4 Ristoranti

21:15 – X-Factor 1^TV

Su Sky Uno questa sera è in programma la nuova edizione di X-Factor.

