Stasera in tv 17 dicembre 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 17 dicembre 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, giovedì 17 dicembre 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di giovedì 17 dicembre 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti ignoti

21:25 – Sanremo Giovani

Questa sera su Rai 1 va in onda l’appuntamento con Sanremo Giovani 2020 con Amadeus.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – 911

Questa sera su Rai 2 va in onda una puntata di 911.

Trama: Uno sguardo sul passato di Bobby, a partire dalla morte della moglie e dei figli, dovuta ad un incendio che lui stesso causò involontariamente…

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Che Succ3de?

20:45 – Un posto al sole

21:20 –Il sindaco di Rione Sanità

Questa sera su Rai 3 va in onda in prima tv il film Il sindaco di Rione Sanità.

Trama: Il capolavoro di Eduardo De Filippo rivisitato da Mario Martone. Don Antonio Barracano, “uomo d’onore” che sa distinguere tra “gente per bene e gente carogna”, è “Il Sindaco” del rione Sanità. Con la sua carismatica influenza e l’aiuto dell’amico medico amministra la giustizia secondo suoi personali criteri, al di fuori dello Stato e al di sopra delle parti. Presentato in concorso alla 76. Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Dritto e rovescio

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Dritto e rovescio.

STASERA IN TV 17 DICEMBRE 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:30 – Striscia la Notizia

21:20 – Harry Potter e il Principe Mezzosangue

Questa sera su Canale 5 va in onda il sesto film della saga di Harry Potter e il Principe Mezzosangue.

GUIDA TV 17 DICEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

19:50 – Dr. House

20:40 – C.S.I.

21:20 – Le Iene Show

Questa sera su Italia 1 va in onda Le Iene Show.

PROGRAMMI 17 DICEMBRE 2020: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e mezzo

21:15 – Piazzapulita

Questa sera su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita.

PROGRAMMI TV 17 DICEMBRE 2020: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:25- Guess my age

21:35 – Ci vediamo domani

Su Tv8 questa sera va in onda il film Tulipani.

Trama: Marcello Santilli (Enrico Brignano) sogna da sempre di poter cambiare vita e avere l’occasione giusta per arricchirsi. Nel corso del tempo ha sviluppato diverse idee ma tutte quante si sono rivelate una fregatura, tanto che la moglie e’ stanca di dover continuamente prendersi cura di lui e la figlia ha perso ogni stima nei suoi confronti. Ormai sul lastrico, Marcello ha un’altra trovata delle sue e decide di aprire l’unica agenzia funebre di un piccolo paese sperduto della Puglia, abitato da soli ultranovantenni, con la vana speranza che i nuovi concittadini possano tirar presto le cuoia e trasformarsi in clienti.

NOVE

20:20 – Deal with it – Stai al gioco

21:25 – Il profumo del mosto selvatico

Questa sera sul Nove va in onda il film Il profumo del mosto selvatico.

Trama: Paul torna dalla guerra e dopo una fredda accoglienza da parte della moglie si fa coinvolgere in una messa in scena per aiutare una giovvane donna incinta a salvare le apparenze con il padre, un viticultore. Paul si troverà molto bene nella famiglia della sua finta moglie ma la verità verrà scoperta dal padre.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – Everly

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Everly

Trama: Un’affascinante informatrice dell’FBI, barricata nel suo appartamento, diventa il bersaglio dei killer inviati dall’ex fidanzato mafioso

SKY UNO

20:10 – Bruno Barbieri 4 Hotel

21:15 – MasterChef Italia

Su Sky Uno questa sera è in programma la nuova stagione di MasterChef Italia

