Stasera in tv 16 luglio 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 16 luglio 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, giovedì 16 luglio 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di giovedì 16 luglio 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1 TELEGIORNALE

20:30 – Techetechetè

21:25 – Che Dio ci aiuti 5

Questa sera su Rai 1 va in onda un’altra puntata di Che Dio ci aiuti, la quinta stagione in replica.

Trama: Suor Angela teme per Ginevra: il padre e’ uscito dal carcere ed e’ tornato a cercarla. Azzurra intanto cerca il modo per recuperare i soldi di Athos, coinvolgendo tutto il convento.



RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – 90° Gol Flash

21:45 – Hawaii Five-0

Questa sera su Rai 2 va in onda una nuova puntata di Hawaii Five-O.

Trama: Indagando sull’omicidio di un addetto al lavaggio dei vetri, McGarrett scopre che in realtà si trattava di un noto artista di strada impegnato in un progetto segreto. Nel frattempo, una costosa camicia hawaiana è l’unica pista a disposizione in un misterioso caso su cui investigano Grover e Adam.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:40 – Geo – Vacanze Italiane

21:20 – In Arte Gianna Nannini

Questa sera su Rai 3 va in onda In Arte Gianna Nannini. Pino Strabioli incontra la regina. A lui la celebre artista si confida, raccontando la sua infanzia, la famiglia, gli amori, i dolori, le fonti di ispirazione, il senso vero delle sue scelte artistiche. indiscussa del rock italiano

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – I Legnanesi

Su Rete 4 va in onda l’appuntamento con I Legnanesi, che racconta una divertentissima storia di ringhiera della famiglia Colombo.

STASERA IN TV 16 LUGLIO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Striscia la notizia

21:20 – Temptation Island

Su Canale 5 stasera va in onda un’altra puntata di Temptation Island.

GUIDA TV 16 LUGLIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:30 – L’alba del pianeta delle scimmie

Su Italia 1 questa sera va in onda il film L’alba del pianeta delle scimmie, con James Franco, Freida Pinto, Brian Cox, Tom Felton, Tyler Labine.

Trama: Will (James Franco), giovane scienziato, sta cercando di sviluppare una cura per l’Alzheimer attraverso la creazione di un virus benigno capace di riparare i danni provocati dal morbo. Quando la ricerca viene chiusa, Will decide di tenere con se’ il figlio di una delle sue migliori cavie, lo scimpanze’ Caesar. Ben presto, Caesar comincia a mutare a causa degli effetti del virus fino a divenire il capostipite di una nuova stirpe che dichiarera’ guerra agli umani.

PROGRAMMI 16 LUGLIO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

Questa sera su La 7 è in programmazione In onda, il programma di approfondimento quotidiano condotto da David Parenzo e Luca Telese che durerà fino alle 23:15.

PROGRAMMI TV 16 LUGLIO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Paura in volo

Su Tv8 questa sera va in onda il film Paura in volo con Peter Haber, Maximilian von Pufendorf, Hannes Jaenicke, Bernadette Heerwagen.

Trama: Dopo una tremenda collisione in volo, un aereo passeggeri, pur non precipitando, diventa incontrollabile e, a una velocita’ molto sostenuta, sfreccia sopra i cieli della Germania. Il computer di bordo, andato in totale avaria, segnala come ultima rotta di viaggio il centro di Berlino. Il comandante e suoi collaboratori, nonostante vari e disperati tentativi, non riescono a risolvere la terribile situazione, mentre le speranze dell’intero equipaggio svaniscono con il passare del tempo. Nel frattempo il comando superiore militare, dopo aver soppesato gravemente ogni possibilita’ di intervento, sta valutando una decisione tanto importante quanto scabrosa: abbattere il velivolo prima che precipiti sulla capitale tedesca.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – Stuber – Autista d’assalto

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Stuber – Autista d’assalto, una ction-comedy con gli irresistibili Dave Bautista e Kumail Nanjiani.

Trama: Un poliziotto assetato di vendetta, sulle tracce di un boss, sale sulla macchina di un timido autista di Uber.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – The Royals – Vizi e virtù a corte – 1^TV

Su Sky Uno questa sera è in programma una nuova puntata di The Royals, Vizi e virtù a corte con Costantino della Gherardesca e Luisa Ciuni che analizzano i piu’ noti avvenimenti tragici, tra cui la scomparsa di Grace Kelly e il drammatico incidente di Lady Diana.

