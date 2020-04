Stasera in tv 16 aprile 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 16 aprile 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, giovedì 16 aprile 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di giovedì 16 aprile 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti

21:25 – Doc Nelle tue mani

Questa sera su Rai 1 va in onda l’ultima puntata di Doc Nelle tue mani con Luca Argentero.

Trama: L’arrivo in reparto di Carolina, colpita da una patologia misteriosa, fa esplodere una serie di conflitti tra Andrea e Agnese che li dovranno superare insieme per il bene della figlia. L’attenzione dei giovani specializzandi, invece, è richiamata da un’appariscente influencer e Alba non riesce a nascondere la sua gelosia nei confronti di Riccardo.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Captain America: Civil War

Questa sera su Rai 2 va in onda il film Captain America: Civil War, con Chris Evans e Robert Downey jr.

Trama: Steve Rogers e gli Avengers sono costretti ad affrontare i danni collaterali causati dalla loro lotta per proteggere il mondo. Dopo che la città di Laos, in Nigeria, viene colpita dall’ennesimo incidente internazionale che vede coinvolti gli Avengers, le pressioni politiche chiedono a gran voce un sistema di responsabilita’ e un consiglio d’amministrazione che decida quando richiedere l’intervento del team. Questa nuova dinamica divide gli Avengers che, al tempo stesso, tentano di proteggere il mondo da un nuovo e malvagio avversario.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:15 – Non ho l’età

20:35 – Un posto al sole

21:10 – Il mostro

Questa sera su Rai 3 va in onda Il mostro, storica pellicola diretta e interpretata da Roberto Benigni.

Trama: Loris, inquilino moroso, odiato dall’amministratore del suo condominio e dai suoi coinquilini, a seguito di una serie di malintesi, viene identificato con il mostro che terrorizza da tempo il quartiere.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Diritto e Rovescio

Su Rete 4 va in onda l’appuntamento con Diritto e Rovescio, condotto da Paolo Del Debbio.

STASERA IN TV 16 APRILE 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Striscia la notizia

21:20 – Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo

Su Canale 5 stasera va in onda il terzo film della saga Pirati dei Caraibi, Ai confini del mondo.

Trama: Will Turner ed Elizabeth Swann andranno ai confini del mondo per salvare il pirata Jack Sparrow.

GUIDA TV 16 APRILE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:25 – Momentum

Su Italia 1 questa sera va in onda il film Momentum, con Olga Kurylenko e Morgan Freeman.

Trama: A Cape Town, in Sudafrica, una rapina progettata in ogni minimo dettaglio non va come previsto. Cio’ mette in pericolo la bella e affascinante Alex Faraday, che e’ testimone diretta anche dell’omicidio brutale di uno dei suoi compagni di furto da parte di un sindacato internazionale del crimine alla ricerca di una chiave. Mentre tenta di scappare dalla scena del crimine, Alex viene presa di mira da Mr. Washington, lo spietato capo dei nemici, ed e’ costretta a lottare per la propria salvezza.

PROGRAMMI 16 APRILE 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Piazzapulita

Questa sera su La 7 è in programmazione una puntata di Piazzapulita.

PROGRAMMI TV 16 APRILE 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 144 Prima TV

21:30 – La notte dei record Ep. 4

Su Tv8 questa sera va in onda il programma La notte dei record condotto da Enrico Papi il quale, in 5 imperdibili puntate, ha il compito di presentare ed interagire con i protagonisti accomunati da un unico obiettivo: dimostrare in pochi minuti, o addirittura secondi, di essere i migliori al mondo.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema – Il Cinemaniaco

21:15 – Bentornato Presidente

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Bentornato Presidente, con Claudio Bisio e Sarah Felberbaum.

Trama: Sono passati otto anni dalla sua elezione al Quirinale e Peppino Garibaldi vive il suo idillio sui monti con Janis e la piccola Guevara. Peppino non ha dubbi: preferisce la montagna alla campagna… elettorale. Janis invece è sempre più insofferente a questa vita troppo tranquilla e soprattutto non riconosce più in lui l’uomo appassionato che voleva cambiare l’Italia, di cui si è innamorata. Richiamata al Quirinale, nel momento in cui il Paese è alle prese con la formazione del nuovo governo e appare minacciato da oscuri intrighi, Janis lascia Peppino e torna a Roma con Guevara. Disperato, Peppino non ha scelta: tornare alla politica per riconquistare la donna che ama.

SKY UNO

20:15 – Cuochi d’Italia 2

21:15 – Family Food Fight

Questa sera su Sky Uno va in onda una puntata di Family Food Fight.

