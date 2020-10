Stasera in tv 15 ottobre 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 15 ottobre 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, giovedì 15 ottobre 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di giovedì 15 ottobre 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1 TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti

21:25 – Doc – Nelle tue mani

Questa sera su Rai 1 va in onda una nuova puntata di Doc – Nelle tue mani, la popolare fiction con Luca Argentero.

Trama: Andrea è certo di aver finalmente fatto breccia nel cuore di Agnese e, sull’onda del romanticismo, propone di organizzare un matrimonio in reparto per un paziente in condizioni critiche. Nel frattempo, un’inaspettata proposta di Gabriel rovescia gli equilibri all’interno del gruppo degli specializzandi.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Pompei

Questa sera su Rai 2 va in onda il film Pompei.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Tutto su mia madre

20:45 – Un posto al sole

21:20 – End of Justice – Nessuno è innocente

Questa sera su Rai 3 va in onda in prima tv il film End of Justice – Nessuno è innocente, con Denzel Washington e Colin Farrell.

Trama: Roman è avvocato a Los Angeles e lavora in uno studio che si occupa di clienti, appartenenti a classi sociali bisognose, spesso impossibilitati ad avere una difesa degna di questo nome. Roman, anche per il carattere che ha che lo spinge a non trattenersi dinanzi a palesi ingiustizie, è stato sempre tenuto dal suo collega William Jackson nelle retrovie a preparare la documentazione dei casi. Quando però William viene ricoverato in ospedale senza speranza di recupero tocca a Roman presentarsi in tribunale e già la prima causa gli crea dei problemi. Le cose si complicano quando lo studio viene chiuso e chi si deve occupare dell’operazione comprende le sue doti e ne vuole acquisire le competenze mettendole però a servizio del puro e semplice guadagno. Roman cerca di barcamenarsi fino a quando un giorno si fa tentare da un’azione illegale.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Diritto e rovescio

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Diritto e rovescio.

STASERA IN TV 15 OTTOBRE 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Paperissima Sprint

21:20 – Chi vuol essere milionario?

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Chi vuol essere milionario con Gerry Scotti.

GUIDA TV 15 OTTOBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

19:30 – C.S.I.

20:25 – C.S.I.

21:20 – Le Iene Show

Questa sera su Italia 1 va in onda una nuova puntata de Le Iene Show.

PROGRAMMI 15 OTTOBRE 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e mezzo

21:15 – Piazzapulita

Questa sera su La7 va in onda un’altra puntata di Piazzapulita.

PROGRAMMI TV 15 OTTOBRE 2020: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:30 – Guess my age

21:35 – The amazing Spider-Man 2

Su Tv8 questa sera va in onda il film The amazing Spider-Man 2.

Trama: Peter Parker (Andrew Garfield) è in difficoltà: è diviso tra combattere i malvagi e i criminali indossando i panni di Spider-Man e passare del tempo con Gwen (Emma Stone), la ragazza che ama. In più il raggiungimento dell’agognato diploma di scuola superiore sembra non arrivare mai. Anche se non ha dimenticato la promessa fatta al padre di Gwen, che gli ha chiesto di stare lontano da sua figlia per non esporla a pericoli, Peter non è riuscito a mantenerla. Le cose cambieranno quando, con la comparsa del nuovo nemico Electro (Jamie Foxx) e con il ritorno del vecchio amico Harry Osborn (Dane DeHann), scoprirà nuovi indizi sul proprio passato.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

19:40 – Il ladro di giorni

21:15 – The 9th life of Loius Drax

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film The 9th life of Loius Drax.

Trama: Durante la festa del suo nono compleanno, Louis Drax entra in coma in seguito a una caduta. Interessato al suo caso, l’acclamato neurologo Allan Pascal inizia a utilizzare tecniche poco ortodosse per sfruttare la mente inconscia del bambino.

SKY UNO

20:10 – Alessandro Borghese 4 ristoranti

21:15 –X Factor 2020

Su Sky Uno questa sera è in programma una nuova puntata di X – Factor 2020, con i Bootcamp.

