Stasera in tv 15 aprile 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 15 aprile 2021? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, giovedì 15 aprile 2021? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di giovedì 15 aprile 2021:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Un passo dal cielo 6

23:40 – Porta a Porta

Questa sera su Rai 1 va in onda la fiction Un passo dal cielo 6.

Trama: Una rifugiata curda incinta scompare nel nulla. Una storia d’amore tra pastori osteggiata dalle rispettive famiglie fa da sfondo a un rapimento a scopo di riscatto, o forse di vendetta per una guerra lontana.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Anni 20

Questa sera su Rai 2 va in onda Anni 20. Servizi, reportage, storie, interviste ed inchieste sui temi di attualità politica, economica e sociale, del decennio appena cominciato a partire da fatti, storie, vicende e realtà dimenticate o nascoste.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:20 – Via Dei Matti n°0

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Il professore cambia scuola

Questa sera su Rai 3 va in onda il film Il professore cambia scuola.

Trama: Francois Foucault insegna nel più prestigioso liceo della Parigi bene. Per farsi bello con una funzionaria ministeriale, si lancia in dichiarazioni di principio che lo precipitano suo malgrado direttamente nella più disagiata scuola delle banlieue. Una realtà che tenta di dominare con i suoi metodi completamente inadeguati e fallimentari. Finché non capisce che deve rovesciare il suo approccio.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – DRITTO E ROVESCIO

Su Rete 4 torna Dritto e rovescio. Torna l’appuntamento con l’approfondimento giornalistico di Retequattro, prodotto da Videonews e condotto da Paolo Del Debbio. Al centro del programma, l’attualità politico-economica del Paese raccontata dai suoi protagonisti.

STASERA IN TV 15 APRILE 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – la voce dell’insofferenza

21:20 – L’Isola dei famosi

Questa sera su Canale 5 va in onda il programma L’Isola dei famosi. Ilary Blasi conduce la nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Seguiamo le vicende dei naufraghi vip alle prese con la lotta per la sopravvivenza privati di ogni tipo di comodità.

GUIDA TV 15 APRILE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:24 – C.S.I. MIAMI – CONTROMISURE

21:20 – La fredda luce del giorno

Questa sera su Italia 1 va in onda il film La fredda luce del giorno.

Trama: Will Shaw arriva in Spagna per trascorrere una settimana di vacanza insieme alla famiglia ma, a causa delle difficoltà che sta attraversando sul lavoro e del rapporto teso che ha con il rigoroso padre Martin, non riesce a godersi a pieno il clima di spensieratezza. La situazione peggiora poi quando la famiglia viene sequestrata da un gruppo di persone che scopre essere agenti dei servizi segreti intenzionati a recuperare una misteriosa valigetta. Tutto il suo mondo va in frantumi: tra sospetti e verità celate, l’unica persona di cui può fidarsi è Lucia, una sorellastra che non sapeva di avere ma che sembra determinata quanto lui nel ritrovare la valigetta e liberare la famiglia.

PROGRAMMI 15 APRILE 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Piazzapulita

Questa sera su La7 va in onda Piazzapulita. Corrado Formigli conduce l’approfondimento di attualità di La7. Il dibattito, stimolato da numerosi ospiti e da collegamenti in esterna, verterà sui principali temi della politica, dell’economia e della società.

PROGRAMMI TV 15 APRILE 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:30 – UEFA Europa League Prepartita – Quarti Ritorno Live

21:00 – UEFA Europa League Diretta Gol Live

Su Tv8 la Diretta Gol delle partite di ritorno dei quarti di Europa League.

NOVE

20:30 – DEAL WITH IT

21:25 – È già ieri

Questa sera sul Nove va in onda il film È già ieri.

Trama: Filippo, noto giornalista televisivo che si occupa di divulgazione scientifica, viene inviato in un isolotto delle Canarie per studiare uno stormo di cicogne che ha nidificato sulla cima di un vulcano. Lo accompagna Enrico, un giovane operatore timido e gentile. Sul posto li attende Rita, biologa, che farà loro da guida. Filippo ha un atteggiamento ostile verso i compagni e il luogo. Realizzato il servizio in un giorno, vorrebbe ripartire subito, ma è costretto a passare la notte sull’isola a causa di una violenta mareggiata. Quando si sveglia si accorge che tutto sembra ripetersi uguale al giorno precedente…

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Boston – Caccia all’uomo

Trama: Mark Wahlberg, Kevin Bacon e John Goodman nell’incalzante ricostruzione dell’attentato che ha sconvolto Boston. Aprile 2013: due ordigni esplodono durante la maratona provocando tre vittime. Fbi e polizia individuano la pista da seguire e si gettano alla ricerca dei responsabili.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia – Il campionato del mondo

21:15 – Family Food Fight

Su Sky Uno questa sera è in programma Family Food Fight. Sei famiglie differenti per cultura e tradizioni si sfidano in alcune prove a tempo in un serrato meccanismo a eliminazione. A valutarli sono Antonino Cannavacciuolo, Joe e Lidia Bastianich.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENE, CLICCA QUI

Potrebbero interessarti Stasera in tv mercoledì 14 aprile 2021, programmi e film: Il commissario Montalbano, Game of Games, Daydreamer Stasera in tv martedì 13 aprile 2021, programmi e film: Leonardo, Un’ora sola vi vorrei, Psg-Bayern Monaco Stasera in tv lunedì 12 aprile 2021, programmi e film: La fuggitiva, Isola dei Famosi, Report