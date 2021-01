Stasera in tv 14 gennaio 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 14 gennaio 2021? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, mercoledì 13 gennaio 2021? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di giovedì 14 gennaio 2021:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Che Dio ci aiuti 6

Questa sera su Rai 1 va in onda una nuova puntata di Che Dio ci aiuti 6.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:05 – Calcio: Coppa Italia 2020-2021 Atalanta – Cagliari

23:15 – Una vita spericolata

Questa sera su Rai 2 va in onda la sfida di Coppa Italia Atalanta-Cagliari

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Che succ3de?

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Bye Bye Germany

Questa sera su Rai 3 va in onda il film Bye Bye Germany.

Trama: Sam Garbarski dirige la storia di un gruppo di ebrei sopravvissuti ai lager che, alla fine della guerra, tenta di raggiungere gli Stati Uniti. Ma qualcuno è sulle loro tracce.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – DRITTO E ROVESCIO

Su Rete 4 torna Dritto e rovescio.

STASERA IN TV 14 GENNAIO 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – la voce dell’insofferenza

21:21 – DAYDREAMER

Questa sera su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Daydreamer.

GUIDA TV 14 GENNAIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:24 – C.S.I. MIAMI – IL TESTIMONE

21:20 – MAMMA, HO PERSO L’AEREO

Questa sera su Italia 1 va in onda il film Mamma, ho perso l’aereo.

Trama: Una famiglia americana decide di trascorre le festività natalizie in Francia. La madre di Kevin, però, ha rinchiuso il bambino in soffitta, in castigo. Così nella fretta Kevin viene dimenticato a casa. All’inizio si diverte un mondo, ma poi comincia a preoccuparsi, soprattutto quando giungeranno a fargli visita due ladri alquanto maldestri. Li sistemerà per le feste.

PROGRAMMI 13 GENNAIO 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Piazzapulita

Questa sera su La7 va in onda una puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento di Corrado Formigli.

PROGRAMMI TV 14 GENNAIO 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:30 – Guess My Age

21:30 – Il tesoro dell’Amazzonia

NOVE

20:30 – Deal With It – Stai al gioco

21:00 – Supercoppa di Spagna (live) Real Madrid – Athletic Bilbao.

Questa sera sul Nove va in onda in diretta la Supercoppa di Spagna.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Letto n.6

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Letto n. 6.

Trama: Bianca è una giovane donna medico che viene assunta da un ospedale pediatrico gestito da religiosi per coprire i turni di notte in reparto. Si ritrova così immersa in un ambiente che dietro la sua apparente immagine rassicurante nasconde un terrificante segreto legato al suo passato di ospedale psichiatrico. Il fantasma di un bambino si aggira infatti tra i corridoi tormentandola. L’unico a crederle e ad aiutarla sarà il giovane portantino Francesco.

SKY UNO

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Bari

21:15 – MasterChef Italia Ep. 9 Prima TV

Su Sky Uno questa sera è in programma una nuova puntata di Masterchef 10.

