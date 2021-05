Stasera in tv 13 maggio 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 13 maggio 2021? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, giovedì 13 maggio 2021? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di giovedì 13 maggio 2021:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Un passo dal cielo 6 – I guardiani

23:40 – Porta a Porta

Questa sera su Rai 1 va in onda la settima puntata di Un passo dal cielo 6 – I guardiani

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Anni 20

Questa sera su Rai 2 va in onda il programma Anni 20.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Nuovi Eroi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Amore criminale

Questa sera su Rai 3 va in onda il programma Amore criminale condotto da Veronica Pivetti

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – DRITTO E ROVESCIO

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Dritto e rovescio

STASERA IN TV 13 MAGGIO 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – la voce dell’insofferenza

21:21 – FIRST MAN – IL PRIMO UOMO

Questa sera su Canale 5 va in onda il film First Man – Il primo uomo.

Trama: Ryan Gosling è Neil Armstrong nel biopic di Damien Chazelle premiato con un Oscar e un Golden Globe. Sullo sfondo dell’America degli anni 60, la storia della più prodigiosa conquista spaziale e del primo uomo a mettere piede sulla luna al termine della missione della navicella spaziale Apollo 11.

GUIDA TV 13 MAGGIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:24 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – LA NOTTE DELLA BOXE

21:20 – GLI ALBUM DI FREEDOM

00:20 – VENUS CLUB

Questa sera su Italia 1 va in onda Gli album di Freedom.

PROGRAMMI 13 MAGGIO 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Piazzapulita

Questa sera su La7 va in onda Piazzapulita, il programma di Corrado Formigli.

PROGRAMMI TV 13 MAGGIO 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

21:30 – Sotto assedio – White House Down

23:55 – Antonino Chef Academy

Su Tv8 questa sera va in onda Sotto assedio – White House Down

NOVE

20:20 – Deal With It – Stai al gioco – 1^TV

21:25 – Tutte contro lui

Questa sera sul Nove va in onda Tutte contro lui.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

19:35 – Twist

21:15 – 2030 – Fuga per il futuro

Trama: Il film 2030 – Fuga per il futuro è ambientato in America nel 2030. Il riscaldamento globale ha scatenato il caos in alcune zone del Midwest americano. Nel tentativo di frenare la recessione economica, un ente governativo chiamato “The Humanity Bureau” esilia le persone ritenute improduttive e inutili per la società in una colonia soprannominata “New Eden”…

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia Ep. 14

21:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel

Su Sky Uno questa sera è in programma una puntata di Bruno Barbieri – 4 Hotel.

