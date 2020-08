Stasera in tv 13 agosto 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 13 agosto 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, giovedì 13 agosto 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di giovedì 13 agosto 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1 TELEGIORNALE

20:30 – Techetechetè

21:25 – L’uomo che sognava con le aquile

Questa sera su Rai 1 va in onda il film L’uomo che sognava con le aquile, con Terence Hill.

Trama: Rocco vive sulle montagne calabresi in solitudine portando avanti una piccola produzione di un antico formaggio calabro che fa stagionare nelle grotte. Un giorno però il sindaco del paese si allea con un avido imprenditore per la costruzione di un complesso turistico proprio sui monti dove vive Rocco.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Riavrò mia figlia?

Questa sera su Rai 2 va in onda il film in prima visione Riavrò mia figlia?

Trama: Sarah è incinta all’ultimo mese, quando viene mandata fuori strada con la sua auto da un misterioso pirata. In ospedale viene fatta partorire, ma al suo risveglio, scopre che la figlia è stata portata via dal marito.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Vox Populi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Hudson e Rex

Questa sera su Rai 3 va in onda una nuova puntata del telefilm Hudson e Rex.

Trama: Sarah va in un laboratorio esterno per un’analisi, quando un uomo prende tutti in ostaggio. Il sequestratore chiede di poter accedere ai risultati di un trial eseguito tempo prima dalla moglie su un farmaco e minaccia i ricercatori presenti nel laboratorio di ucciderli se non troveranno quello che vuole.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Frantic

Su Rete 4 va in onda il film Frantic di Roman Polanski, con Harrison Ford.

Trama: Il dottor Richard Walker e sua moglie sono a Parigi per una conferenza, ma decidono di passare nella Ville Lumière i giorni in cui si fidanzarono. Mentre sono in albergo, e lui sta facendo la doccia, la moglie ed una delle valigie scompaiono nel nulla.

STASERA IN TV 13 AGOSTO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Paperissima Sprint

21:20 – Zelig

Su Canale 5 stasera va in onda in replica Zelig. Claudio Bisio e Vanessa Incontrada conducono una irresistibile edizione di Zelig con tanti comici, ospiti e momenti esilaranti.

GUIDA TV 13 AGOSTO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:10 – Le Iene per Nadia

Su Italia 1 questa sera va in onda uno speciale intitolato Le Iene per Nadia. Un anno fa, il 13 agosto, ci lasciava la nostra Nadia. Ad un anno di distanza i suoi compagni di viaggio la raccontano, la ricordano, e la festeggiano.

PROGRAMMI 13 AGOSTO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

21:15 – Virus letale

Questa sera su La 7 è in programmazione il film Virus letale, con Dustin Hoffman.

Trama: Il colonnello Sam Daniels, ufficiale medico dell’esercito statunitense, viene inviato dal governo in Africa per indagare su un virus sconosciuto che sta decimando gli abitanti di un villaggio. I morti, già numerosi, sono accatastati come legna da ardere e i superstiti rischiano di fare la stessa fine. Sam tenta di mettere in guardia i suoi superiori, ma per tutta risposta il colonnello viene destituito dall’incarico senza fornirgli spiegazione alcuna.

PROGRAMMI TV 13 AGOSTO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 – Terremoto 10.0

Su Tv8 questa sera va in onda il film Terremoto 10.0.

Trama: Non appena una serie di terremoti inizia a tormentare Los Angeles, la scienziata Emily teorizza che un super terremoto farà crollare tutta la città in una voragine piena di lava. L’ingegnere Jack, che lavora in una compagnia responsabile dei terremoti a causa del fracking operato, si sente obbligato a essere d’aiuto e insieme a Emily attraversa tutta la città oramai in via di distruzione con la speranza di spostare l’epicentro in una zona meno popolata e salvare così la vita di milioni di persone.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – A Tor Bella Monaca non piove mai

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film A Tor Bella Monaca non piove mai di Marco Bocci, con Libero De Rienzo.

Trama: Mauro è nato nel quartiere di Tor Bella Monaca a Roma, una zona considerata da tutti difficile. Per tutta la vita, ha cercato di rispettare le regole, ha aspettato l’occasione giusta e ha sognato un vero lavoro. Quando gli amici Domenico e Fabio decidono di rubare alla mafia cinese, Mauro non può fare a meno di farsi coinvolgere. Ma interpretare la parte del cattivo non sarà cosa da poco.

SKY UNO

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate Sardegna

21:15 – Bruno Barbieri 4 Hotel

Su Sky Uno questa sera è in programma una nuova puntata di Bruno Barbieri 4 Hotel.

