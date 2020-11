Stasera in tv 12 novembre 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 12 novembre 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, giovedì 12 novembre 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di giovedì 12 novembre 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti ignoti

21:25 – Doc Nelle tue mani

Questa sera su Rai 1 va in onda una nuova puntata di Doc Nelle tue mani.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 –FBI

Questa sera su Rai 2 va in onda una nuova puntata di FBI.

Trama: Angela Perez, direttrice finanziaria di una compagnia alberghiera, viene uccisa da Carlos Sanchez, un sicario che opera per ordine di Ernesto Moya, il capo del cartello della droga di Juarez.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Che Succ3de?

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Stronger – Io sono più forte

Questa sera su Rai 3 va in onda il film Stronger.

Trama: L’appassionante storia di Jeff Bauman, un uomo comune, diventato un simbolo di speranza e di forza non solo per la sua città ma per il mondo intero in seguito al noto attentato della maratona di Boston. Il ventisettenne Jeff, era alla maratona per provare a riconquistare l’amore della sua ex-ragazza Erin. È lì, al traguardo ad aspettarla, quando, le bombe esplodono, provocandogli la perdita di entrambe le gambe. Dopo aver ripreso conoscenza in ospedale, Jeff aiuterà la polizia ad identificare uno degli attentatori, ma la sua battaglia personale è soltanto all’inizio.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Dritto e rovescio

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Dritto e rovescio.

STASERA IN TV 12 NOVEMBRE 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:30 – Striscia la Notizia

21:20 – Harry Potter e la pietra filosofale

Questa sera su Canale 5 va in onda il film Harry Potter e la pietra filosofale.

GUIDA TV 12 NOVEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

19:50 – Dr. House

20:40 – C.S.I.

21:15 – Le Iene Show

Questa sera su Italia 1 va in onda una nuova puntata de Le Iene Show.

PROGRAMMI 12 NOVEMBRE 2020: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e mezzo

21:15 – Piazzapulita

Questa sera su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita.

PROGRAMMI TV 12 NOVEMBRE 2020: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:25- Guess my age

21:30 – Innocenti bugie

Su Tv8 questa sera va in onda il film Innocenti bugie.

Trama: June è una ragazzotta del Midwest che si ritrova coinvolta in un complotto internazionale dopo essere incappata (per caso?) in Milner che si rivela essere una superspia in missione. June si troverà così catapultata in un’avventura per lei davvero imprevista: un pericoloso viaggio intorno al mondo, al seguito dell’infallibile agente segreto, per proteggere un’invenzione che potrebbe rivelarsi la soluzione a tutti i problemi energetici del pianeta.

NOVE

20:20 – Deal with it – Stai al gioco

21:35 – Cambio moglie

Questa sera sul Nove va in onda in prima tv il programma Cambio moglie.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15- Terminator

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Terminator.

Trama: Sarah Connor, ormai esperta cacciatrice di macchine, si ritrova a dover salvare una ragazza di nome Dani Ramos. A dare la caccia alla giovane è un nuovo modello di cyborg, inviato dal futuro da Skynet. La resistenza ha incaricato un’ibrida metà umana e metà cyborg di nome Grace, di proteggere Dani. Nonostante i geni potenziati di Grace e le svariate armi di Sarah, le due non riescono ad abbattere il temibile cyborg e l’unica via di salvezza sembra essere la fuga. Ma non si può scappare per sempre: le donne si vedono allora costrette a rivolgersi al ‘vecchio’ modello di Terminator, il T-800, l’unico che può provare ad aiutarle a salvare non solo la giovane ma anche il futuro.

SKY UNO

20:10 – Alessandro Borghese 4 ristoranti

21:15 – X Factor

Su Sky Uno questa sera è in programma una puntata di X Factor.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENE, CLICCA QUI

Potrebbero interessarti Stasera in tv mercoledì 11 novembre 2020, programmi e film: All Together Now, Il sole a mezzanotte, Sherlock Holmes Stasera in tv martedì 10 novembre 2020, programmi e film: Gli orologi del diavolo, Il Collegio, Se son rose Stasera in tv lunedì 9 novembre 2020, programmi e film: Gli orologi del diavolo, GF Vip, Kingsman: Secret Service