Stasera in tv 11 marzo 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 11 marzo 2021? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, mercoledì 10 marzo 2021? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di giovedì 11 marzo 2021:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Che Dio ci aiuti 6

Questa sera su Rai 1 va in onda l’ultima puntata di Che Dio ci aiuti 6.

Messaggio politico elettorale. Committente: Tobia Zevi

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Anni 20

Questa sera su Rai 2 va in onda la prima puntata del nuovo programma, Anni 20.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Che succ3de?

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Lui è peggio di me

Questa sera su Rai 3 va in onda il programma di Giorgio Panariello e Marco Giallini, Lui è peggio di me.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – DRITTO E ROVESCIO

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Dritto e rovescio.

STASERA IN TV 11 MARZO 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – la voce dell’insofferenza

21:21 – WONDER WOMAN

Questa sera su Canale 5 va in onda il film Wonder Woman

Trama: L’American Film Institute l’ha inserito tra i dieci migliori film del 2017. Diana, guerriera e regina delle Amazzoni, combatte con il pilota americano Steve Trevor lo spietato esercito tedesco.

GUIDA TV 11 MARZO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:24 – C.S.I. MIAMI – PRESUNTO COLPEVOLE

21:20 – VACANZE AI CARAIBI

Questa sera su Italia 1 va in onda il film Vacanze ai caraibi

Trama: Mario (Christian De Sica) scopre cha la sua giovane figlia intende sposare un attempato signore: Ottavio (Massimo Ghini). Marioe lamoglie (Angela Finocchiaro) sono assolutamente contrari ma quando scoprono che Ottavio è ricchissimo e che potrebbe risolvere qualche loro problemino finanziario, cambiano idea senza sapere che il futuro genero è in realtà uno squattrinato.

PROGRAMMI 11 MARZO 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Piazzapulita

Questa sera su La7 va in onda Piazzapulita, il programma di Corrado Formigli.

PROGRAMMI TV 11 MARZO 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:30 – UEFA Europa League Prepartita – Ottavi Andata Live

20:55 – UEFA Europa League Roma – Shakhtar Donetsk (Ottavi Andata) Live

Su Tv8 questa sera va in onda la partita di Europa League tra Roma e Shakhtar Donetsk, valida per l’andata degli ottavi di finale.

NOVE

20:30 – Deal With It – Stai al gioco – 1^TV

21:25 – Cambio moglie – 1^TV

Questa sera sul Nove va in onda in prima tv, Cambio moglie

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Hotel Artemis

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Hotel Artemis

Trama: 2028. Una misteriosa infermiera gestisce un ospedale per curare i criminali più pericolosi di Los Angeles nell’attico di quello che era un tempo un albergo di lusso. Nel corso di una lunga notte, segnata da arrivi e guai, scopre che uno dei suoi pazienti è in realtà li per ucciderne un altro.

SKY UNO

20:45 – Family Food Fight – Torna la sfida

21:15 – Family Food Fight Ep. 1 Prima TV

Su Sky Uno questa sera è in programma Family Food Fight. Sei famiglie differenti per cultura e tradizioni si sfidano in alcune prove a tempo in un serrato meccanismo a eliminazione. A valutarli Antonino Cannavacciuolo, Joe e Lidia Bastianich.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENE, CLICCA QUI

Potrebbero interessarti Stasera in tv mercoledì 10 marzo 2021, programmi e film: La bambina che non voleva cantare, La caserma, Quo vado Stasera in tv martedì 9 marzo 2021, programmi e film: A grande richiesta Loredana Bertè, Stasera tutto è possibile, Juventus-Porto Stasera in tv lunedì 8 marzo 2021, programmi e film: Il commissario Montalbano, Colette, Il castello di vetro, Titanic