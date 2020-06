Stasera in tv 11 giugno 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 11 giugno 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, giovedì 11 giugno 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di giovedì 11 giugno 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti

21:25 – Che Dio ci aiuti

Questa sera su Rai 1 va in onda Che Dio ci aiuti, fiction in replica con protagonista Elena Sofia Ricci.

Trama: Mentre Suor Angela e Suor Costanza sono in attesa dell’arrivo di una nuova novizia, Nico apprende da Asia una notizia sconvolgente. Intanto, con il suo ritorno Azzurra annuncia un grande progetto.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Petrolio – Senza respiro

Questa sera su Rai 2 va in onda Petrolio – Senza respiro, un racconto inedito, in prima linea, di quanto il Paese ha vissuto in queste settimane.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Vox Populi

20:50 – Geo – Vacanze Italiane

21:20 – Ogni cosa è illuminata

Questa sera su Rai 3 va in onda il film Ogni cosa è illuminata, film con Elijah Wood e Eugene Hutz.

Trama: Jonathan parte per un viaggio in Europa alla ricerca di una donna che salvò la vita a suo nonno durante l’olocausto. E’ l’occasione per analizzare i conflitti culturali e ricordare gli orrori della seconda guerra mondiale.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Dritto e Rovescio

Su Rete 4 va in onda l’appuntamento con Dritto e Rovescio, condotto da Paolo Del Debbio.

STASERA IN TV 11 GIUGNO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Striscia la notizia

21:20 – New Amsterdam

Su Canale 5 stasera va in onda una nuova puntata di New Amsterdam, il medical drama statunitense.

Trama: La dottoressa Castro annuncia di avere i fondi per l’avvio della seconda fase di un trial clinico che coinvolgerà 40 pazienti oncologici, ma quando la dottoressa Sharpe scopre che in realtà ne ha ammessi solo 15, la accusa di venir meno al proprio dovere di curare più persone possibili. Incattivita con il Sistema, la Sharpe propone una soluzione creativa per aiutare una donna ex-obesa alla quale l’assicurazione nega l’intervento di rimozione della pelle in eccesso. Max e Reynolds si trovano in difficoltà con un paziente tredicenne che ha un grave danno ai polmoni causato dall’uso della sigaretta elettronica. I due mettono in campo tutte le proprie armi per salvarlo, dai farmaci sperimentali alle preghiere.

GUIDA TV 11 GIUGNO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:25 – Din don – Una parrocchia in due

Su Italia 1 questa sera va in onda il film Din don – Una parrocchia in due, con Enzo Salvi e Maurizio Battista.

Trama: Donato, un manager musicale cialtrone, per sfuggire ai due sgherri di un boss a cui ha fatto perdere molti soldi, approfittando di una lettera dello zio vescovo, si presenta al parroco di una chiesa di paese, Don Dino, vestito da prete, e finge di essere stato mandato li’ dal vescovo come viceparroco. La chiesa di Don Dino e’ sempre vuota. I fedeli del paese frequentano, infatti, la chiesa nuova, retta da Don Gabriele, un prete ruffiano.

PROGRAMMI 11 GIUGNO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Siamo tutti Alberto Sordi

Questa sera su La 7 è in programmazione Siamo tutti Alberto Sordi, docu-film per la regia di Fabrizio Corallo che racconta la vita del poliedrico artista, dalla sua formazione fino a una carriera lunga più di sessant’anni, tra interviste, spezzoni di film, ricordi, testimonianze esclusive.

PROGRAMMI TV 11 GIUGNO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 105

21:30 – Segui l’onda

Su Tv8 questa sera va in onda il film Segui l’onda, film con Debby Ryan e Genevieve Hegney.

Trama: Cora è una modella americana che si trova in un momento molto importante della sua vita. È giunto il momento di fare delle scelte e capire che direzione prendere. Dopo essersi trasferita in Australia per vivere con la la sua zia preferita Cora, deve decidere se assecondare la madre o seguire una nuova strada.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – Se son rose

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Se son rose, con Leonardo Pieraccioni ed Elena Cucci.

Trama: Leonardo Pieraccioni dirige e interpreta una commedia su un eterno Peter Pan. Un cinquantenne single e’ costretto dalla figlia a riallacciare i contatti con tutte le sue ex.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Prima TV

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma una nuova puntata di Alessandro Borghese – 4 ristoranti.

