Stasera in tv 11 febbraio 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 11 febbraio 2021? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, giovedì 11 febbraio 2021? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di giovedì 11 febbraio 2021:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Che Dio ci aiuti 6 – Pensaci tu! – Desideri

23:40 – Porta a Porta

Questa sera su Rai 1 va in onda la partita di Coppa Italia Atalanta-Napoli

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Il Giustiziere della Notte – Death Wish

Questa sera su Rai 2 va in onda il film Il Giustiziere della Notte – Death Wish.

Trama: Paul Kersey è un architetto cui alcuni balordi, penetrati nella sua abitazione, uccidono la moglie e violentano la figlia. Nell’animo dell’uomo esploderà un furore vendicativo che si rivolgerà verso chiunque ai suoi occhi rappresenti un pericolo per la società.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Che succ3de?

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Lui è peggio di me

Questa sera su Rai 3 va in onda la storica trasmissione Lui è peggio di me, il nuovo show con Marco Giallini e Giorgio Panariello.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – DRITTO E ROVESCIO

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Dritto e Rovescio.

STASERA IN TV 11 FEBBRAIO 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – la voce dell’insofferenza

21:21 – IL DIAVOLO VESTE PRADA

Questa sera su Canale 5 va in onda il film Il diavolo veste Prada.

GUIDA TV 11 FEBBRAIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:24 – C.S.I. MIAMI – MAGIA E MORTE

21:20 – LA PUPA E IL SECCHIONE E VICEVERSA

Questa sera su Italia 1 va in onda il La Pupa e il Secchione e Viceversa

PROGRAMMI 11 FEBBRAIO 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Piazzapulita

Questa sera su La7 va in onda PiazzaPulita di Corrado Formigli.

PROGRAMMI TV 10 FEBBRAIO 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 102 Prima TV

21:30 – Escobar – Il fascino del male

Su Tv8 questa sera va in onda il film Escobar – Il fascino del male.

NOVE

20:30 – Deal With It – Stai al gioco – 1^TV 3′ Stagione Ep.19

21:25 – Fantozzi subisce ancora

Questa sera sul Nove va in onda il film Fantozzi subisce ancora.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – The Hunt

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film The Hunt.

Trama: Dodici sconosciuti si risvegliano all’interno di un parco appartenente alla cosiddetta Tenuta (the Manor), scoprendo di li a poco di essere stati scelti per essere cacciati in un gioco ideato da un gruppo di persone della ricca élite. Per rendere il gioco più interessante alle prede vengono concesse delle armi che recuperano da un’enorme cassa posizionata nel bel mezzo di una radura del parco.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia Ep. 9

21:15 – MasterChef Italia

Su Sky Uno questa sera è in programma MasterChef Italia 10.

