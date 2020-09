Stasera in tv 10 settembre 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 10 settembre 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, giovedì 10 settembre 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di giovedì 10 settembre 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1 TELEGIORNALE

20:30 – Techetechetè

21:25 – Nero a metà 2

Questa sera su Rai 1 va in onda la prima puntata della seconda stagione di Nero a metà, la fiction con Claudio Amendola.



Trama: Durante la cerimonia di promozione di Malik e di Olga, un suv sperona un’auto del trasporto organi allo scopo di sottrarre il cuore destinato a una paziente di 16 anni. La Carta invia subito sul posto Malik. Nel frattempo, poco distante, avviene un incidente. Ancora un suv uccide l’agente Paolo Moselli.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Io Tu Noi, Lucio

Questa sera su Rai 2 va in onda il docufilm Io Tu Noi, Lucio, dedicato al grande Lucio Battisti. Un viaggio nella musica di Lucio Battisti, dagli esordi come chitarrista nei Dancing ai trionfi con Mogol sino agli ultim i dischi con i testi della moglie, in arte Velezia, e del poeta Pasquale Panella. Un racconto sulla voce che ha segnato indissolubilmente non soltanto la musica italiana.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:35 – Qui Venezia Cinema

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Questa sera su Rai 3 va in onda il film in prima visione Tre manifesti a Ebbing, Missouri.

Trama: Mildred Hayes non si dà pace. Madre di Angela, una ragazzina violentata e uccisa nella provincia profonda del Missouri, Mildred ha deciso di sollecitare la polizia locale a indagare sul delitto e a consegnarle il colpevole. Dando fondo ai risparmi, commissiona tre manifesti con tre messaggi precisi diretti a Bill Willoughby, sceriffo di Ebbing. Affissi in bella mostra alle porte del paese, provocheranno reazioni disparate e disperate, ‘riaprendo’ il caso e rivelando il meglio e il peggio della comunità.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Dritto e Rovescio

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Paolo Del Debbio Dritto e Rovescio.

STASERA IN TV 10 SETTEMBRE 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Paperissima Sprint

21:20 – Chi vuol essere milionario

Su Canale 5 torna Gerry Scotti con lo storico quiz Chi vuol essere milionario in prima serata.

GUIDA TV 10 SETTEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

19:50 – Dr. House

20:40 – C.S.I.

21:30 – Chicago Med

Questa sera su Italia 1 va in onda una nuova puntata dalla quarta stagione di Chicago Med.

PROGRAMMI 10 SETTEMBRE 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e mezzo

21:15 – Piazzapulita

Questa sera su La7 torna Piazzapulita, il programma di approfondimento di Corrado Formigli.

PROGRAMMI TV 10 SETTEMBRE 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Guess my age

21:30 – 11 settembre: senza scampo

Su Tv8 questa sera va in onda il film 11 settembre: senza scampo.

Trama: Cinque persone si ritrovano intrappolate all’interno di un ascensore del World Trade Center nel giorno dell’attentato.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – Rapina a Stoccolma

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Rapina a Stoccolma.

Trama: Una rapina in banca a Stoccolma nel 1973 degenera in maniera imprevista. Gli ostaggi formano un legame con i loro sequestratori e finiscono per mettersi anche loro contro le autorita’, dando vita quel fenomeno psicologico che da quel momento in poi si chiamerà “sindrome di Stoccolma”.

SKY UNO

20:15 – Alessandro Borghese 4 ristoranti

21:15 – X Factor 2020 Making of

Su Sky Uno questa sera è in programma il making of di X Factor, lo show musicale che sta per tornare con Alessandro Cattelan al timone e una nuova squadra di giudici: Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika.

