Stasera in tv 10 giugno 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 10 giugno 2021? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, giovedì 10 giugno 2021? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di giovedì 10 giugno 2021:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Non sposate le mie figlie 2

Questa sera su Rai 1 va in onda in prima visione il film Non sposate le mie figlie 2. Claude e Marie Verneuil affrontano una nuova crisi. I quattro sposi delle loro figlie, David, Rachid, Chao e Charles hanno deciso di lasciare la Francia per vari motivi. Stanno immaginando le loro vite altrove.

RAI 2

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

21:20 – Paradise Beach – Dentro l’incubo

Questa sera su Rai 2 va in onda il film Paradise Beach.

Trama: Una giovane donna si ritroverà ad affrontare uno degli incubi peggiori di sempre: dispersa in alto mare, con solo una boa come sostegno, dovrà difendersi da un terribile squalo bianco che sorveglia le acque che la separano dalla riva.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Atletica leggera – Golden Gala

Questa sera su Rai 3 va in onda l’atletica leggera.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – DRITTO E ROVESCIO

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Dritto e rovescio condotto da Paolo Del Debbio.

STASERA IN TV 10 GIUGNO 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – la voce dell’insofferenza

21:21 – Viaggio nella grande bellezza

Questa sera su Canale 5 va in onda la nuova stagione di Viaggio nella grande bellezza, con Cesare Bocci.

GUIDA TV 10 GIUGNO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:24 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE

21:20 – Una notte da leoni 3

Questa sera su Italia 1 va in onda il film Una notte da leoni 3.

Trama: Sono passati due anni dopo quello che è accaduto prima a Las Vegas e poi in Thailandia. Phil (Bradley Cooper), Stu (Ed Helms) e Doug (Justin Bartha) vivono tranquilli e senza particolari eventi che scuotano le loro esistenze mentre Alan (Zach Galifianakis) è l’unico del gruppo di vecchi amici che non ha ancora trovato uno scopo nella vita. Quando una crisi personale colpisce Alan e lo spinge a chiedere l’aiuto di cui ha bisogno, Phil, Stu e Doug non mancheranno di accompagnarlo in un viaggio on the road, durante il quale ne vedranno delle belle.

PROGRAMMI 10 GIUGNO 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Non è l’Arena – Abbattiamoli Chi ha voluto le stragi di Cosa Nostra

Questa sera su La7 va in onda una puntata speciale di Non è l’Arena, il programma di Massimo Giletti.

PROGRAMMI TV 10 GIUGNO 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

21:30 – I delitti del BarLume – La carta più alta

23:15 – Gomorra la serie

Su Tv8 questa sera va in onda un episodio de I delitti del BarLume.

Trama: Massimo Viviani (Filippo Timi) è un barista toscano un po’ burbero, che si rifiuta di fare un cappuccino dopo le 3 di pomeriggio e vorrebbe solo starsene tranquillo dietro il bancone del suo BarLume. Il problema è che Pilade (Atos Davini), Aldo (Massimo Paganelli), Gino (Marcello Marziali) ed Emo (Alessandro Benvenuti), i quattro più irriducibili e attempati clienti del bar, non hanno le bocce o la briscola come hobby ma gli omicidi! Da bravo “barista” Massimo finisce sempre per “impicciarsi” dei fatti altrui e con un intuito che somiglia molto al fiuto di un detective, finisce sempre per trovare, nelle conversazioni al limite della rissa della sua personale squadra di investigatori ottantenni, l’indizio giusto per risolvere il caso e trovare l’assassino che ogni volta sconvolge Pineta, il tranquillo paesino che ospita la scena.

NOVE

20:20 – Deal With It – Stai al gioco – 1^TV

21:35 – Quasi quasi cambio i miei

Questa sera sul Nove va in onda il reality Quasi quasi cambio i miei. Quanti adolescenti vorrebbero cambiare genitori? E cosa succede se il loro desiderio si realizza? Ecco il programma che lo scoprirà.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

19:35 – Twist

21:15 – Running with the devil

Trama: Quando una spedizione di cocaina sparisce misteriosamente tra Messico e Stati Uniti, Il Capo, boss di una temibile organizzazione criminale, invia i suoi più fidati uomini ad indagare sul caso. Il Cuoco (Nicolas Cage) e il suo socio (Laurence Fishburne) intraprendono, così, un pericoloso viaggio per scoprire la verità, attraverso frontiere, gangster, raffinatori e corrieri. Quello che non sanno è che anche gli agenti federali stanno percorrendo la stessa strada e stanno per scoprire l’anello debole della catena. Per i trafficanti potrebbe essere troppo tardi.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel

Su Sky Uno questa sera è in programma una puntata di Bruno Barbieri – 4 Hotel.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENE, CLICCA QUI