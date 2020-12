Stasera in tv 10 dicembre 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 10 dicembre 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, giovedì 10 dicembre 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di giovedì 10 dicembre 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti ignoti

21:25 – Wonder

Questa sera su Rai 1 va in onda il film Wonder con Julia Roberts e Owen Wilson.

Trama: Auggie Pullman ha dieci anni, gioca alla playstation e adora Halloween. Perche’ e’ l’unico giorno dell’anno in cui si sente normale. Affetto dalla nascita da una grave anomalia cranio-facciale, Auggie ha subito ventisette interventi e nasconde il suo segreto sotto un casco da cosmonauta. Educato dalla madre e protetto dalla sua famiglia, Auggie non e’ mai andato a scuola per evitare un confronto troppo doloroso con gli altri. Ma e’ tempo per lui di affrontare il mondo e gli sguardi sconcertati o sorpresi di allievi e professori.



RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – FBI

Questa sera su Rai 2 va in onda una puntata della serie tv FBI.

Trama: Dopo una sparatoria avvenuta in un locale frequentato in prevalenza da afroamericani, si scopre che il locale stesso aveva ricevuto, pochi giorni prima, delle minacce da parte di un gruppo di razzisti.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Che Succ3de?

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Qui e adesso

Questa sera su Rai 3 va in onda lo spettacolo di Massimo Ranieri Qui e Adesso.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Dritto e Rovescio

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Dritto e Rovescio.

STASERA IN TV 10 DICEMBRE 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:30 – Striscia la Notizia

21:20 – Harry Potter e l’ordine della fenice

Questa sera su Canale 5 va in onda il film Harry Potter 5.

Trama: Quinto anno ad Hogwarts per i giovani maghi Harry , Hermione e Ron …Voldemort è ritornato. Nessun membro del Ministero della Magia sembra, o vuole , crederci. Il ministro delle istituzioni magiche ,Cornelius Caramell , è fermo nel suo voler arginare in tutti i modi coloro che oseranno affermare il contrario. Harry, sopravvissuto con il cugino Dudley all’attacco di due Dissennatori, viene espulso da Hogwarts per avere usato impropriamente la magia davanti a un babbano ( civile privo di poteri magici ) . Durante il processo che dovrà decidere le futuri sorti del giovane, Silente riesce abilmente a far reintegrare il ragazzo introducendolo , poi , alla conoscenza dell’Ordine della Fenice, un gruppo di nobili cavalieri magici avversari di Voldemort. Mentre l’oscuro signore recluta vecchi servitori di ascendenza pura per raggiungere i suoi scopi, l’esercito “templare” di Silente se la dovrà vedere contro due avversari : i potenti poteri dei Mangiamorte e Caramell, che si ostina a negare il ritorno di Voldemort . Utilizzando i suoi poteri , Caramell fa Rimuovere Silente dalla sua carica di presidenza di Hogwarts ( al suo posto inserisce la perfida Dolores Umbridge ) e questa volta Harry dovrà cavarsela da solo , ma ben presto scopre che i suoi giovani colleghi sono intenti ad aiutarlo nella lotta contro il signore oscuro.

GUIDA TV 10 DICEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

19:50 – Dr. House

20:40 – C.S.I.

21:20 – Le Iene Show

Questa sera su Italia 1 va in onda l’appuntamento con Le Iene Show.

PROGRAMMI 10 DICEMBRE 2020: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e mezzo

21:15 – Piazzapulita

Questa sera su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita.

PROGRAMMI TV 10 DICEMBRE 2020: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:25- Guess my age

21:35 – X Factor 2020 – La finale

Su Tv8 questa sera va in onda la finale di X Factor 2020.

NOVE

20:20 – Deal with it – Stai al gioco

21:25 – Hitman – L’assassino

Questa sera sul Nove va in onda il film Hitman – L’assassino.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – Ad Astra

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Ad Astra.

SKY UNO

20:10 – Alessandro Borghese 4 ristoranti

21:15 – X Factor 2020

Su Sky Uno questa sera è in programma una puntata finale di X Factor.

