Stasera in tv 1 ottobre 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 1 ottobre 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, giovedì 1 ottobre 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di giovedì 1 ottobre 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Techetechetè

21:25 – Nero a metà

Questa sera su Rai 1 torna l’appuntamento con Nero a metà, la fiction in onda con la seconda stagione e la terza puntata.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Seconda linea

Questa sera su Rai 2 va in onda il nuovo approfondimento Seconda linea.

Trama: Il nuovo approfondimento settimanale di prima serata di Rai 2. I protagonisti dell’attualità e della politica sono messi a confronto con opinionisti, polemisti e professionisti emergenti: le seconde linee.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Tutto su mia madre

20:45 – Un posto al sole

21:20 – La forma dell’acqua

Questa sera su Rai 3 va in onda in prima tv il film La forma dell’acqua.

Trama: Elisa, giovane donna muta, lavora in un laboratorio scientifico di Baltimora dove gli americani combattono la guerra fredda. Impiegata come donna delle pulizie, Elisa è legata da profonda amicizia a Zelda, collega afroamericana che lotta per i suoi diritti dentro il matrimonio e la società, e Giles, vicino di casa omosessuale, discriminato sul lavoro. Diversi in un mondo di mostri dall’aspetto rassicurante, scoprono che in laboratorio sopravvive in cattività una creatura anfibia di grande intelligenza e sensibilità. A rivelarle è Elisa. Condannata al silenzio e alla solitudine, si innamora ricambiata di quel mistero capace di vivere tra acqua e aria. Ma il loro sentimento dovrà presto fare i conti con una gerarchia ostile incarnata dal dispotico Strickland. In piena corsa alle stelle contro i russi, gli Stati Uniti non badano a spese e a crudeltà. Per garantirsi e garantire al suo Paese un futuro stellare, Strickland è deciso a tutto.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Dritto e Rovescio

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Dritto e Rovescio.

STASERA IN TV 1 OTTOBRE 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Paperissima Sprint

21:00 – Chi vuol essere milionario?

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Chi vuol essere milionario?

GUIDA TV 1 OTTOBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

19:50 – Dr. House

20:40 – C.S.I.

21:30 – Chicago Med

Questa sera su Italia 1 va in onda una nuova puntata di Chicago Med.

Trama: Un ragazzo armato tiene in ostaggio l’intero Pronto Soccorso, perché non vuole che il figlio che sta per nascere alla sua giovanissima compagna venga dato in adozione. Ma ci sono alcuni interventi che necessitano della Sala Operatoria. Tra questi, il padre di Connor e un bambino, entrambi a rischio di vita. Goodwin è costretta a prendere una decisione difficile; Connor teme per la vita del padre, nonostante i turbolenti trascorsi.



PROGRAMMI 1 OTTOBRE 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e mezzo

21:15 – Piazzapulita

Questa sera su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita.

PROGRAMMI TV 1 OTTOBRE 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Guess my age

21:30 – Maschi contro femmine

Su Tv8 questa sera va in onda il film Maschi contro femmine.

Trama: Il mondo visto dai maschi e il mondo visto dalle femmine, naturalmente si parla attraverso quattro storie semiserie delle relazioni amorose, e di come l’una e l’altra fazione le affrontano.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

19:40 – Il ladro di giorni

21:15- Senza freni

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Senza freni.

Trama: Wilee, che lavora come corriere per una ditta di spedizioni e si muove in bicicletta tra il traffico della caotica New York, ha appena ricevuto da una giovane donna di Manhattan un pacco da consegnare nel quartiere di Chinatown entro novanta minuti. Ma il contenuto di ciò che trasporta si presenta più pericoloso del previsto e Wilee si ritrova inseguito per le strade della città da un poliziotto, dall’aspetto bonario e dal temperamento violento, intenzionato a mettere le mani sul plico. Per fortuna, oltre che sulle sue gambe, Wilee potrà contare anche sull’aiuto della collega Nima.

SKY UNO

20:15 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti

21:15 – X-Factor 1^TV

Su Sky Uno questa sera è in programma la nuova edizione di X-Factor.

