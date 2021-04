Stasera in tv 1 aprile 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 1 aprile 2021? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, giovedì 1 aprile 2021? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di giovedì 1 aprile 2021:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Un passo dal cielo 6

Questa sera su Rai 1 va in onda la fiction Un passo dal cielo 6.

Trama: Una donna misteriosa, Dafne, viene ritrovata in fin di vita vicino a una vecchia miniera che sta per essere riaperta. E quando dai boschi compare una bambina, Francesco Neri e Vincenzo si vedono travolti da una vicenda molto più grande di loro, e che corre il rischio di distruggere la serenità della valle in cui vivono. Anche il ritorno tra i monti di Manuela, la sorella d i Vincenzo, porta scompiglio e novità nella vita di Francesco.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Anni 20

Questa sera su Rai 2 va in onda una puntata del nuovo programma, Anni 20.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Che succ3de?

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Tutti i soldi del mondo

Questa sera su Rai 3 va in onda il film Tutti i soldi del mondo.

Trama: Luglio 1973. John Paul Getty III, nipote sedicenne del magnate del petrolio Jean Paul Getty, viene rapito a Roma da una banda di criminali calabresi che chiede alla famiglia un riscatto di 17 milioni di dollari. Gail, la madre del ragazzo, si rivolge a nonno Jean Paul, il quale rifiuta categoricamente di pagare. Da quel momento inizia una triangolazione fra Gail che insiste per portare in salvo suo figlio, il miliardario che non cede alle richieste dei rapitori, e un ex agente della CIA, Fletcher Chase, negoziatore esperto nel recuperare uomini e cose.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – DRITTO E ROVESCIO

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Dritto e rovescio.

STASERA IN TV 1 APRILE 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – la voce dell’insofferenza

21:21 – L’isola dei famosi

Questa sera su Canale 5 va in onda una nuova puntata del reality L’isola dei famosi.

GUIDA TV 1 APRILE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:24 – C.S.I. MIAMI – PRESUNTO COLPEVOLE

21:20 – Io sono vendetta

Questa sera su Italia 1 va in onda il film Io sono vendetta.

Trama: Ingegnere disoccupato, Stanley Hill assiste all’omicidio della moglie Vivian in un parcheggio. Devastato dal senso di colpa, Stanley è ossessionato dall’immagine di Vivian che muore tra le sue braccia e, quando il detective Gibson e gli altri poliziotti corrotti si mostrano incapaci e disinteressati a garantirgli giustizia, si rivolge al vecchio amico Dennis, decidendo di prendere la situazione in mano. Ciò porta rapidamente alla luce il passato nascosto che i due amici condividono, rivelandosi molto più pericolosi di quanto si immaginasse.

PROGRAMMI 1 APRILE 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Piazzapulita

Questa sera su La7 va in onda Piazzapulita, il programma di Corrado Formigli.

PROGRAMMI TV 1 APRILE 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Spider-Man Homecoming

Su Tv8 questa sera va in onda il filmSpider-Man Homecoming.

Trama: Tom Holland interpreta l’Uomo Ragno nella pellicola con Michael Keaton e Robert Downey Jr. Reduce dall’esperienza con gli Avengers, Spider-Man difende l’umanità dagli artigli dell’Avvoltoio.

NOVE

20:30 – Deal With It – Stai al gioco – 1^TV

21:25 – Cambio moglie – 1^TV

Questa sera sul Nove va in onda in prima tv, Cambio moglie.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Il capitale umano

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Il capitale umano.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – Family Food Fight

Su Sky Uno questa sera è in programma Family Food Fight. Sei famiglie differenti per cultura e tradizioni si sfidano in alcune prove a tempo in un serrato meccanismo a eliminazione. A valutarli Antonino Cannavacciuolo, Joe e Lidia Bastianich.

