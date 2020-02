Stasera in tv 29 febbraio 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 29 febbraio 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, sabato 29 febbraio 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di sabato 29 febbraio 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:35 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Una Storia da Cantare

Questa sera su Rai 1 torna Una storia da cantare, programma che oggi racconterà Adriano Celentano, uno dei grandi innovatori della musica italiana, tra gli artisti del nostro Paese più conosciuti all’estero. Alla conduzione ritroviamo Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero. In studio come sempre tanti cantanti e ospiti che riproporranno i maggiori successi del Molleggiato.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:05 – N.C.I.S. Nei panni di un altro

21:50 – F.B.I. Lavoro di squadra

Questa sera su Rai 2 va in onda un’altra puntata della serie tv FBI giunta alla seconda stagione.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Le parole della settimana

21:45 – Sapiens, un solo pianeta

Questa sera su Rai 3 va in onda il programma “Sapiens, un solo pianeta” condotto da Mario Tozzi, primo ricercatore CNR.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia weekend

21:25 – Chi trova un amico trova un tesoro

Su Rete 4 va in onda il film Chi trova un amico trova un tesoro, grande classico con Bud Spancer e Terence Hill

Trama: Alan è un giocatore incallito, un suo zio gli lascia una mappa per trovare un fantomatico tesoro. Alan convince Charlie a usare la sua barca, ma i due naufragano.

Trailer:

STASERA IN TV 29 FEBBRAIO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Striscia la notizia

21:20 – C’è posta per te

Su Canale 5 stasera va in onda un nuovo appuntamento con C’è Posta per Te, programma condotto da Maria De Filippi.

GUIDA TV 29 FEBBRAIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I. Miami – L’ultimo lancio

21:15 – Kung fu Panda

Su Italia 1 questa sera va in onda il film d’animazione, campione di incassi, Kung fu panda.

Trama: Un panda è il prescelto per essere il nuovo master del kung fu. Solo lui potrà sconfiggere il malvagio leopardo Tai Lung e proteggere gli abitanti della Valle della pace.

Trailer:

PROGRAMMI TV 29 FEBBRAIO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo Sabato

21:15 – Sette anni in Tibet

Questa sera su La 7 è in programmazione il film Sette anni in Tibet.

Trama: Lo scalatore Harrer, di simpatie filonaziste, nel 1939 abbandona la moglie incinta per recarsi in Tibet con l’intenzione di scalare una delle cime della catena dell’Himalaya, ma viene fatto prigioniero dagli inglesi. Dopo alcuni anni di prigionia riesce a fuggire, e scalando l’Himalaya arriva in Tibet. Il Dalai Lama vuole conoscere l’austriaco biondo, e i due iniziano un rapporto di amicizia.

PROGRAMMI TV 29 FEBBRAIO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:20 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Torino

21:30 – Agente 007 – Missione Goldfinger

Su Tv8 questa sera va in onda il film 007 – Missione Goldfinger.

Trama: James Bond dovrà vedersela con un milionario fissato con l’oro che ha un piano per controllare il prezzo dell’oro distruggendo le riserve americane a Fort Knox.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema – Questo o quello

21:15 – The Crash

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film The Crash – Minaccia a Wall Street.

Trama: In un futuro non troppo lontano, una squadra di criminali viene arruolata dal governo federale per contrastare un cyber attacco che minaccia di mandare in bancarotta gli Stati Uniti d’America.

SKY UNO

19:20 – Italia’s Got Talent Audizioni

21:15 – MasterChef Italia

Questa sera su Sky Uno va in onda la replica di MasterChef.

