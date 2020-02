Stasera in tv 23 febbraio 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 23 febbraio 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, domenica 23 febbraio 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di domenica 23 febbraio 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:35 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – La vita promessa, parte II

Questa sera su Rai 1 torna La vita promessa con la seconda stagione. Dopo il successo della prima stagione, a un anno e mezzo di distanza, torna su Rai 1 la serie tv che narra la vita della famiglia Rizzo, emigrata in America dalla Sicilia.

RAI 2

19:40 – Che tempo che farà

20:30 – TG2 20.30

21:05 – Che tempo che fa

Questa sera su Rai 2 va in onda un’altra puntata del talk condotto da Fabio Fazio, Che tempo che fa.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:30 – Grande amore

21:20 – Amore criminale Storie di femminicidio

Questa sera su Rai 3 va in onda il programma Amore criminale – Storie di femminicidio.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA WEEKEND

21:25 – VENDETTA: UNA STORIA D’AMORE

Su Rete 4 va in onda il film Vendetta: una storia d’amore, thriller con Nicolas Cage.

Trama: A mezzanotte del 4 luglio, Teena viene stuprata mentre sta tornando a casa con la figlia dodicenne Bethie, che assiste alla scena. Quando i carnefici assumono un procuratore di grido per difenderli, Droomor, ufficiale di polizia recatosi per primo sul luogo dell’incidente, inizia a indagare.

Trailer:

STASERA IN TV 23 FEBBRAIO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:20 – LIVE NON E’ LA D’URSO

Su Canale 5 stasera va in onda un nuovo appuntamento con Live – Non è la D’Urso, programma condotto da Barbara D’Urso che vedrà con lei tanti ospiti del mondo della tv.

GUIDA TV 23 FEBBRAIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I. MIAMI – ALLA LETTERA

21:20 – KONG: SKULL ISLAND

Su Italia 1 questa sera va in onda il film Kong: Skull Island.

PROGRAMMI 23 FEBBRAIO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Non è l’arena

Questa sera su La 7 è in programmazione il programma Non è l’Arena condotto da Massimo Giletti che tratta i principali temi d’attualità.

PROGRAMMI TV 23 FEBBRAIO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Isola d’Elba

21:30 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Umbria

Su Tv8 questa sera va in onda il programma 4 Hotel con Bruno Barbieri

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema – Il Cinemaniaco

21:15 – Escape Plan 3 – L’ultima sfida

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film d’azione: Escape Plan 3 – L’ultima sfida.

SKY UNO

20:15 – Best Bakery – Pasticcerie d’Italia

21:15 – Italia’s Got Talent Audizioni

Questa sera su Sky Uno va in onda la replica di Italia’s Got Talent.

