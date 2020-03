Stasera in tv 15 marzo 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 15 marzo 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, domenica 15 marzo 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di domenica 15 marzo 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:35 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Bella da morire

Questa sera su Rai 1 va in onda Bella da morire, nuova serie crime con protagonista Cristiana Capotondi.

Trama: Eva Cantini, Ispettrice di polizia, fa ritorno a Lagonero, sua città natale, per dare una mano alla sorella Rachele, giov ane mamma single del piccolo Matteo, che sta attraversando un periodo complicato. Il suo arrivo in commissariato però non sarà dei più semplici: Eva dimostra fin da subito di avere un carattere duro e spigoloso e il Questore Festi la accoglie altrettanto bruscamente: i due non potranno che scontrarsi. Quando poi Claudio Scuderi si presenta per denunciare la scomparsa della figlia Gioia, aspirante showgirl, Eva sembra essere l’unica a intuire che non si tratta di una semplice sparizione. Eva si occupa esclusivamente di donne scomparse e sa, per esperienza, che non scappano mai volontariamente.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:05 – Che tempo che fa

Questa sera su Rai 2 va in onda Che Tempo Che Fa, il programma condotto da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:30 – Grande amore

21:20 – Parigi a tutti i costi

Questa sera su Rai 3 va in onda il film Parigi a tutti i costi, commedia con Reem Kherici e Tarek Boudali.

Trama: Maya è una bella e giovane stilista di origine marocchina, che vive a Parigi da 20 anni. Maya sta finalmente per avere un avanzamento di carriera nella casa di moda in cui lavora quando, in seguito a un semplice controllo da parte della polizia, emerge che il suo permesso di soggiorno è scaduto. Nel giro di 24 ore viene quindi espulsa e rimpatriata in Marocco. Tra pregiudizi e tradizioni culturali a cui non è più abituata il ritorno a casa sara’ per lei difficile e traumatico, e Maya fara’ di tutto per tornare in Francia.

Trailer:

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia Weekend

21:25 – L’amore all’improvviso – Larry Crowne

Su Rete 4 va in onda L’amore all’improvviso – Larry Crowne, film romantico con Tom Hanks e Julia Roberts.

STASERA IN TV 15 MARZO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Striscia la notizia

21:20 – Live – Non è la D’Urso

Su Canale 5 stasera va in onda un nuovo appuntamento con Live – Non è la D’Urso.

GUIDA TV 15 MARZO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:25 – Rampage – Furia animale

Su Italia 1 questa sera va in onda il film Rampage – Furia animale, con Dwayne Johnson e Naomie Harris.

Trama: Basato sull’omonimo videogioco degli anni ottanta. Davis dovra’ salvare il mondo e il suo amico gorilla da mostri distruttivi senza freno.

Trailer:



PROGRAMMI 15 MARZO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Non è l’arena

Questa sera su La 7 è in programmazione Non è l’arena, il talk show condotto da Massimo Giletti.

PROGRAMMI TV 15 MARZO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate Barcellona

21:30 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Valtellina

Su Tv8 questa sera va in onda una puntata di 4 Hotel con Bruno Barbieri.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema – Il Cinemaniaco

21:15 – La memoria del cuore

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera va in onda il film La memoria del cuore, con Rachel McAdams e Channing Tatum.

Trama: Paige (Rachel McAdams) e Leo (Channing Tatum) sono sposati da un paio di mesi e si amano come non mai quando una sera, mentre sono fermi in auto, vengono tamponati da un camion. Mentre il neo marito esce incolume dall’incidente, Paige riporta conseguenze più gravi, rimanendo in coma per un paio di giorni. Al risveglio, riconosce tutti i familiari che la circondano ma, riportando danni alla memoria a breve termine, non ricorda nulla di Leo e del sentimento che li univa. All’uomo non resterà che provare a riconquistare il cuore dell’amata, ripartendo da zero. Ispirato alla storia vera dell’incidente occorso a Kim e Krickitt Carpenter nel novembre del 1993.

SKY UNO

20:15 – Best Bakery – Pasticcerie d’Italia Ep. 20

21:15 – Italia’s Got Talent – Best of

Questa sera su Sky Uno va in onda un nuovo episodio del programma Bruno Barbieri 4 hotel.

