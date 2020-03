Stasera in tv 1 marzo 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 1 marzo 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, domenica 1 marzo 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di domenica 1 marzo 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:35 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – La vita promessa 2

Questa sera su Rai 1 torna La vita promessa con la seconda stagione. Dopo il successo della prima stagione, a un anno e mezzo di distanza, torna su Rai 1 la serie tv che narra la vita della famiglia Rizzo, emigrata in America dalla Sicilia.

RAI 2

19:40 – Che tempo che farà

20:30 – TG2 20.30

21:05 – Che tempo che fa

Questa sera su Rai 2 va in onda un’altra puntata del talk condotto da Fabio Fazio, Che tempo che fa.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:30 – Grande amore

21:20 – Amiche da morire

Questa sera su Rai 3 va in onda il film Amiche da morire, commedia con Claudia Gerini e Cristiana Capotondi.

Trama: Gilda (Claudia Gerini) si è da tempo trasferita in una piccola isoletta del sud e si guadagna da vivere facendo la prostituta in un contesto sospeso tra tradizioni retrograde e modernità. Durante un’estate, il suo destino si incrocia con quello di Olivia (Cristiana Capotondi) e Crocetta (Sabrina Impacciatore), due donne originarie del luogo, mogliettina felice la prima e bruttina porta sfortuna la seconda. Le tre sono costrette da circostanze fortuite a far fronte comune per mettersi in salvo ma il loro comportamento attira i sospetti di Nino Malachia (Vinicio Marchioni), brusco commissario di polizia convinto che stiano nascondendo qualcosa.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia Weekend

21:25 – Colpevole d’innocenza

Su Rete 4 va in onda il film Colpevole d’innocenza, thriller americano del 1999.

Trama: Libby Parsons è una giovane donna ingiustamente accusata d’aver ucciso il marito. In realtà è stato proprio il marito a inscenare tutto per liberarsi della moglie. Rilasciata sulla parola, Libby lascia la città per scovarlo, trascinando così Travis Lehman il poliziotto che l’ha in custodia, sulle tracce del marito.

Trailer:

STASERA IN TV 1 MARZO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Paperissima Sprint

21:20 – Live Non è la d’Urso

Su Canale 5 stasera va in onda un nuovo appuntamento con Live – Non è la D’Urso, programma condotto da Barbara D’Urso che vedrà con lei tanti ospiti del mondo della tv.

GUIDA TV 1 MARZO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I. Miami

21:20 – Il principe cerca moglie

Su Italia 1 questa sera va in onda il film Il principe cerca moglie, divertente commedia con Eddie Murphy.

Trama: Akeem (Murphy) è l’erede al trono di un immaginario e ricchissimo staterello africano e suo padre ha già combinato il suo matrimonio con una sottomessa fanciulla del luogo. Ma Akeem, educato all’occidentale, si è messo in testa di volere una donna che lo ami per se stesso e non per la sua posizione sociale. Per questo va in America dove si finge studente povero e, lavorando come inserviente in un fast food, conquista la figlia del ricco proprietario, malgrado la ragazza sia già fidanzata a un arrogante “figlio di papa’”.

PROGRAMMI 1 MARZO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Non è l’arena

Questa sera su La 7 è in programmazione il programma Non è l’Arena condotto da Massimo Giletti che tratta i principali temi d’attualità.

PROGRAMMI TV 1 MARZO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 – Bruno Barbieri – 4 Hotel

Su Tv8 questa sera va in onda il programma 4 Hotel con Bruno Barbieri.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema – Il Cinemaniaco

21:15 – La memoria del cuore

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film La memoria del cuore, pellicola sentimentale con Rachel McAdams e Channing Tatum.

Trama: Paige (Rachel McAdams) e Leo (Channing Tatum) sono sposati da un paio di mesi e si amano come non mai quando una sera, mentre sono fermi in auto, vengono tamponati da un camion. Mentre il neo marito esce incolume dall’incidente, Paige riporta conseguenze più gravi, rimanendo in coma per un paio di giorni. Al risveglio, riconosce tutti i familiari che la circondano ma, riportando danni alla memoria a breve termine, non ricorda nulla di Leo e del sentimento che li univa. All’uomo non resterà che provare a riconquistare il cuore dell’amata, ripartendo da zero. Ispirato alla storia vera dell’incidente occorso a Kim e Krickitt Carpenter nel novembre del 1993.

SKY UNO

20:15 – Best Bakery – Pasticcerie d’Italia

21:15 – Italia’s Got Talent Audizioni

Questa sera su Sky Uno va in onda la replica di Italia’s Got Talent.

