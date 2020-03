Stasera in tv 6 marzo 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 6 marzo 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv 6 marzo 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di venerdì 6 marzo 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Porta a Porta – Speciale

Questa sera va in onda su Rai 1 non va più in onda La Corrida ma un’edizione speciale di Porta a Porta.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – The Good Doctor

Questa sera su Rai 2 va in onda una nuova puntata di The Good Doctor.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:25 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Suffragette

Questa sera su Rai 3 va in onda il film Suffragette.

Trama: La storia delle militanti del primissimo movimento femminista inglese, costrette ad agire clandestinamente nella lotta per il riconoscimento del diritto di voto.

Trailer:

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Quarto Grado

Su Rete 4 va in onda una nuova puntata di Quarto Grado.

STASERA IN TV 6 MARZO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:40 – Striscia La Notizia

21:20 – Amici

Stasera su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi, nonostante il blocco del Coronavirus che vedrà dunque l’assenza del pubblico in studio.

GUIDA TV 6 MARZO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I. Miami

21:20 – Big Game – Caccia al presidente

Su Italia 1 questa sera va in onda il film Big Game – Caccia al presidente.

Trama: Durante una traversata transoceanica, l’Air Force One diretto a Helsinki subisce una minaccia di attacco e il Presidente degli Stati Uniti d’America e’ costretto ad abbandonare l’aereo con una capsula di salvataggio, che atterra in una foresta finlandese. Nel frattempo, il 13enne Oskari sta affrontando la sua “prova di maturita’”, tutto solo, proprio in quel bosco. Sara’ lui ad aiutare il sopravvissuto Presidente a mettersi in salvo dai terroristi, mentre i funzionari del Pentagono cercano di rintracciarlo attraverso il sistema satellitare…

Trailer:

PROGRAMMI TV 6 MARZO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e mezzo

21:15 – Propaganda Live

Questa sera su La 7 è in programmazione una nuova puntata di PropagandaLive.

PROGRAMMI TV 6 MARZO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età

21:25 – Italia’s Got Talent

Su Tv8 questa sera va in onda la finale di Italia’s Got Talent.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

19:05 – Regole d’onore

21:15 – ZeroZeroZero

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma l’ultima puntata della serie tv ZeroZeroZero.

STASERA IN TV 6 MARZO 2020: SKY UNO

20:30 – Cuochi d’Italia

21:25 – Italia’s Got Talent – Finale

Questa sera su Sky Uno va in onda una la finale di Italia’s Got Talent.

